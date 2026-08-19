Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए आज का दिन?

Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (19 अगस्त 2026) को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 07:19 बजे तक रहेगी. इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. राशिफल के अनुसार, बुधवार को व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं. बुधवार के दिन कुछ राशियों के लिए व्यापार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

आप किसी बड़े कार्य की योजना बना सकते हैं.

आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी डील या समझौता कर सकते हैं.

दिन आपका अच्छा रहेगा.

परिवार में चल रहा विवाद खत्म होगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

बुधवार को आप स्वास्थ संबंधी समस्या से मुक्त होंगे.

आपका मन आध्यात्म की ओर झुका रहेगा.

किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जाने का योग बन सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं.

परिवार के साथ बुधवार का दिन अच्छा रहेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

बुधवार के दिन अत्यधिक थकान और भागदौड़ के कारण थकान महसूस कर सकते हैं.

किसी विशेष व्यक्ति का घर आना होगा.

व्यापार-व्यवसाय में कुछ गिरावट महसूस होगी.

आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसी से बड़ी मदद मांग सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

परिवार व बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

बुधवार को आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

साथ ही व्यापार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं.

आप अपने दैनिक कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

बुधवार को आप थोड़ा संभल कर रहे हैं.

वरना आप विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं.

कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग से व्यर्थ का वाद-विवाद बढ़ सकता है.

परिवार में बच्चों के स्वास्थ में गिरावट महसूस होगी.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

आपको सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा पद या दायित्व मिल सकता है.

नौकरी में अपने अधिकारी वर्ग से आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ प्राप्त होने के योग हैं.

परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बन रहे हैं.

तुला दै निक राशिफल (Libra Today Horoscope)

आप किसी बड़े कार्य की योजना पर काम कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में विरोधी वर्ग से बचकर रहें.

प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने के लिए समय अच्छा है.

परिवार में संपत्ति आदि के विवाद में मनमुटाव की स्थिति निर्मित होगी.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

बुधवार को किसी को बड़ी धनराशि उधार देना आपके लिए ठीक नहीं होगा.

व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें.

पत्नी और बच्चों के लिए कोई बड़ा निवेश आप कर सकते हैं.

यह भविष्य के लिए बेहतर रहेगा.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

परिवार में किसी के बीमार होने से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपको धोखा दे सकते हैं.

कुछ प्राइवेट जानकारी को सार्वजनिक ना करें नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है.

कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना आपके लिए इस समय ठीक नहीं रहेगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

कोई नया-वाहन खरीदने का योग बनेगा.

परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे.

पत्नी के साथ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.

आप पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य के चलते कुछ परेशान रह सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

आप किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.

बुधवार को पारिवारिक या फिर अन्य किसी बात को लेकर आप बड़ी उलझन में फंस सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा लेनदेन बुधवार को ना करें.

किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बनेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)