Aaj Ka Rashifal 18 October 2026: यात्रा में बरतें सावधानी, दफ्तर में बढ़ेंगे दुश्मन; जानें मेष से मीन तक- कैसा रहेगा आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 18 October 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार, रविवार (18 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी राशियों को कई क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है. रविवार को कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. उन्हें कुछ मामलों में जोखिम उठाने बचना होगा. रविवार को शारदीय नवरात्रि का आठवां दिन है. मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है और कई स्थानों पर कन्या पूजन भी किया जाता है आइए दैनिक राशिफल से जानते हैं कैसा रहेगा सभी जातकों के लिए रविवार का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Daily Horoscope)

जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी.

शासन सत्ता का सहयोग रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

व्यावसायिक मामलों में व्यवधान आ सकता है.

घर के मामलों में धन व्यय अधिक होगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

रविवार को आप किसी आयोजन में शिरकत करेंगे. इस दौरान सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा. आपको अपने क्षेत्र में मौके मिलेंगे.

ध्यान रखें रविवार को बेवजह किसी से विवाद में ना उलझें.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)

दफ्तर में दुश्मन की बजाय दोस्त बनाएं. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा.

शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा.

आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope)

बाहर जाने की योजना बन सकती है. इसमें जीवनसाथी का सहयोग रहेगा.

व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा.

उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope)

रविवार को धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी.

आर्थिक मामलों में जोखिम ना उठाएं.

व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा.

यात्रा के दौरान सावधानी बरतें.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)

रविवार को दिन भर व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी.

कोई अटका काम शाम तक ही पूरा हो सकेगा.

रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे.

शाम तक स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो सकती है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

दांपत्य जीवन में तनाव आ सकता है. ऐसे में संबंधों को निभाने के दौरान सावधानी बरतें.

व्यावसायिक या आर्थिक मामलों में सचेत रहें.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Daily Horoscope)

व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी. लेन-देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा.

बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा.

दफ्तर में दुश्मनों को पहचानें.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope)

चिंतन आपके लिए कष्टदायी होगा.

जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी.

सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)

रविवार के दिन परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है.

लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा.

व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

कारोबार-व्यापार में उन्नति होगी.

उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी.

रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी.

छात्रों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा. बाहर जाने का प्रोग्राम बन सकता है.