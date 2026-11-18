Aaj Ka Rashifal 18 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, बुधवार (18 नवंबर, 2026) का दिन का सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है. जहां कुछ राशियों को स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, तो वहीं कुछ राशियों के परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. पढ़िए बुधवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

विरोधी वर्ग सक्रिय होंगे.

सिंगल की जिंदगी में प्यार की एंट्री अभी नहीं होने वाली, इंतजार करना होगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

मंगलवार का दिन कुछ परेशानियों भरा हो सकता है.

आप व्यर्थ के वाद-विवाद में फंस सकते हैं.

कोई झूठा आरोप आप पर लग सकता है.

लव पार्टनर से धोखा मिल सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

स्वास्थ्य की दृष्टि से मंगलवार को आप कमजोरी महसूस करेंगे.

किसी अपने के लिए मन में चिंता बनी रहेगी.

व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन करना मंगलवार को आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.

मन अशांत रहेगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

बुधवार को आप किसी कार्य को लेकर बाहर की यात्रा कर सकते हैं.

यात्रा आदि में अपने सामान का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं.

बाजार में बुधवार को निवेश करने से बचें.

परिवार में पत्नी और बच्चों से झगड़ा हो सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

बुधवार को आप किसी पुराने मित्र से मिल सकते हैं, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य को लेकर परिवार में कुछ परेशानियां महसूस होंगी.

व्यापार-व्यवसाय में सहयोगी लोगों से विवाद हो सकता है.

इस कारण व्यापार में नुकसान के चांस हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पत्नी और बच्चों को लेकर बुधवार को आप परिवार में कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

बच्चों की शिक्षा आदि के लिए अपना घर चेंज कर सकते हैं.

स्वास्थ्य में लाभ रहेगा, पत्नी से मनमुटाव दूर होगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में कोई नया पार्टनर आपसे मिल सकता है.

कोई बड़ा कार्य शुरू कर सकते हैं.

परिवार में किसी नए व्यक्ति का आगमन होगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

बुधवार को आप कोई बड़ा काम शुरू ना करें वरना हानि उठाना पड़ सकती है.

स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी.

पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

व्यापार में सहयोगी लोगों के साथ छोड़ने से धन हानि होगी.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

बुधवार को आप किसी अपने के व्यवहार के कारण दुखी हो सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में अपने मित्रों आदि से बड़ा सहयोग मिल सकता है.

इस कारण आपके गिरे हुए व्यापार में लाभ का चांस बनेगा.

परिवार में संपत्ति आदि के विवाद के कारण मन अशांत रहेगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

बुधवार को आपका कोई रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है.

साथ ही किसी नए कार्य का शुभारंभ पार्टनर के साथ कर सकते हैं.

आप अपने मित्रों साथियों के साथ किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

बुधवार को आप कुछ बातों को लेकर मानसिक तौर से दबाव महसूस करेंगे.

आप किसी कार्य के पूर्ण होने के लिए अत्यधिक परिश्रम करेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

बुधवार को आपका मन प्रसन्न रहेगा.

आप अध्यात्म की ओर झुके दिखाई देंगे.

घर में कोई मांगलिक कार्य योग बन सकता है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.