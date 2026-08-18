Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, मंगलवार को किन राशियों को मिलेगा का भाग्य का साथ?

Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: राशिफल के अनुसार, मंगलवार (18 अगस्त 2023) का दिन कुछ राशियों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. इसके साथ ही मंगलवार के दिन कुछ राशियों को आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा जबकि कुछ राशियों को पारिवारिक व व्यवसाय क्षेत्र में तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

अपने स्वास्थ्य के कारण मंगलवार को कुछ परेशान रह सकते हैं,

रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। पत्नी से मतभेद दूर होंगे.

मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

किसी यात्रा पर जाने का विचार बन सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

मंगलवार को आप न्यायालय पक्ष में चल रहे कार्य में विजय प्राप्त करेंगे.

इससे समाज में आपका खोया हुआ सम्मान प्राप्त होगा.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप डील मंगलवार को हो सकती है,

इसे आगामी समय में लाभ मिलेगा.

परिवार के लोगों से मतभेद दूर होंगे.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आपके सहयोगी वर्ग का अच्छा सपोर्ट मिलेगा.

इस कारण काम में सफलता प्राप्त होगी.

आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी.

आय के नए स्रोत बनेंगे.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी.

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा।

आप अपनी पत्नी के साथ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.

मौसम के हिसाब से दिन अच्छा रहेगा.

परिवार और बच्चों के साथ आपका दिन घर पर अच्छा बिताने वाला है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

आप अपनी पत्नी से कुछ बातों को लेकर झगड़ सकते हैं.

ऐसे में ससुराल पक्ष के कारण आपके घर में कोई पारिवारिक समस्या खड़ी हो सकती है.

संबंधों को बचाने के लिए विवाद से दूर रहें.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

आपका दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

व्यापार आदि में सहयोगी वर्ग आप से किनारा कर सकते हैं.

इससे स्थिति बिगड़ सकती है.

पत्नी व बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हताश और निराश ना हों.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

मंगलवार को बड़ी यात्रा पर जाएं तो वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें.

माता-पिता के स्वास्थ्य के कारण आप परेशान रह सकते हैं.

आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है.

नौकरी व व्यापार-व्यवसाय में आपके साथी वर्ग का विरोध आपको झेलना पड़ सकता है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

मंगलवार को आप किसी बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं.

जिन कारणों से आप बहुत दिनों से परेशान थे. सोमवार को उनसे आपको छुटकारा मिलेगा.

बड़ी आर्थिक मदद आपको मिल सकती है.

इस कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

आप कुछ नया करने की इच्छा रखेंगे.

किसी नए कार्य के लिए आप बड़ी कार्य योजना बना सकते हैं.

इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से आपको सफलता प्राप्त होगी.

आर्थिक स्थिति में आपका सुधार होगा.

आय कि नए स्रोत बनेंगे.

शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश कर सकते हैं.

परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बड़े कार्य में आप पार्टनर बन सकते हैं.

इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

मंगलवार को आप नया मकान वाहन खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं.

परिवार में पत्नी व बच्चों से कुछ मतभेद हो सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

मंगलवार को आप निजी लाइफ में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं.

ध्यान रखें इसका असर आपकी पूरे जीवन पर दिखाई पड़ेगा.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं.

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)