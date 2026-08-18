Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, मंगलवार को किन राशियों को मिलेगा का भाग्य का साथ?

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Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: राशिफल के अनुसार, मंगलवार (18 अगस्त 2023) का दिन कुछ राशियों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. इसके साथ ही मंगलवार के दिन कुछ राशियों को आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा जबकि कुछ राशियों को पारिवारिक व व्यवसाय क्षेत्र में तनाव का सामना करना पड़ सकता है.
मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)
- अपने स्वास्थ्य के कारण मंगलवार को कुछ परेशान रह सकते हैं,
- रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। पत्नी से मतभेद दूर होंगे.
- मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं.
- परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.
- किसी यात्रा पर जाने का विचार बन सकता है.
वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)
- मंगलवार को आप न्यायालय पक्ष में चल रहे कार्य में विजय प्राप्त करेंगे.
- इससे समाज में आपका खोया हुआ सम्मान प्राप्त होगा.
- व्यापार-व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप डील मंगलवार को हो सकती है,
- इसे आगामी समय में लाभ मिलेगा.
- परिवार के लोगों से मतभेद दूर होंगे.
मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)
- व्यापार-व्यवसाय में आपके सहयोगी वर्ग का अच्छा सपोर्ट मिलेगा.
- इस कारण काम में सफलता प्राप्त होगी.
- आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी.
- आय के नए स्रोत बनेंगे.
कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)
- आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है.
- व्यापार-व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी.
- परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा।
- आप अपनी पत्नी के साथ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.
- मौसम के हिसाब से दिन अच्छा रहेगा.
- परिवार और बच्चों के साथ आपका दिन घर पर अच्छा बिताने वाला है.
सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)
- आप अपनी पत्नी से कुछ बातों को लेकर झगड़ सकते हैं.
- ऐसे में ससुराल पक्ष के कारण आपके घर में कोई पारिवारिक समस्या खड़ी हो सकती है.
- संबंधों को बचाने के लिए विवाद से दूर रहें.
कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)
- आपका दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.
- व्यापार आदि में सहयोगी वर्ग आप से किनारा कर सकते हैं.
- इससे स्थिति बिगड़ सकती है.
- पत्नी व बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हताश और निराश ना हों.
तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)
- मंगलवार को बड़ी यात्रा पर जाएं तो वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें.
- माता-पिता के स्वास्थ्य के कारण आप परेशान रह सकते हैं.
- आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है.
- नौकरी व व्यापार-व्यवसाय में आपके साथी वर्ग का विरोध आपको झेलना पड़ सकता है.
वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)
- मंगलवार को आप किसी बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं.
- जिन कारणों से आप बहुत दिनों से परेशान थे. सोमवार को उनसे आपको छुटकारा मिलेगा.
- बड़ी आर्थिक मदद आपको मिल सकती है.
- इस कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)
- आप कुछ नया करने की इच्छा रखेंगे.
- किसी नए कार्य के लिए आप बड़ी कार्य योजना बना सकते हैं.
- इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति के सहयोग से आपको सफलता प्राप्त होगी.
- आर्थिक स्थिति में आपका सुधार होगा.
- आय कि नए स्रोत बनेंगे.
- शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश कर सकते हैं.
- परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)
- किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बड़े कार्य में आप पार्टनर बन सकते हैं.
- इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
- व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.
- मंगलवार को आप नया मकान वाहन खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं.
- परिवार में पत्नी व बच्चों से कुछ मतभेद हो सकते हैं.
कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)
- मंगलवार को आप निजी लाइफ में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं.
- ध्यान रखें इसका असर आपकी पूरे जीवन पर दिखाई पड़ेगा.
- व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं.
- वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.
मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)
- कहीं से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है.
- आय के नए स्रोत बनेंगे.
- पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
- आय के क्षेत्र में बड़ी सफलता आपको मिलेगी.