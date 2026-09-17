Aaj Ka Rashifal 17 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा है सभी राशियों के लिए गुरुवा का दिन?

Aaj Ka Rashifal 17 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, गुरुवार (17 सितंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. गुरुवार के दिन कुछ राशियों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता हैं, जबकि वहीं कुछ राशियां ऐसी है, जिन्हें जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा. आइए जानते हैं, सभी राशियों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

गुरुवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

किसी पुराने मित्र से मिलना होगा.

आपका मन प्रसन्न रहेगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में बना आर्थिक परिवर्तन आप कर सकते हैं.

शेयर मार्केट में पैसे लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा.

परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद खत्म होगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

परिवार में पुराना मतभेद खत्म होगा, परिवार में आपसी सामंजस्य देखने को मिलेगा.

आर्थिक तौर से आपको बड़ी राहत मिल सकती है.

पत्नी और बच्चों के लिए आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

आपका कहीं बाहर धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार बन सकता है.

घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

किसी विशेष अतिथि का घर पर आना होगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

दिन आपका अच्छा रहेगा.

नए कार्य के प्रति मन में उत्साह बना रहेगा.

कोई नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

गुरुवार का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.

आप कोई बड़ा डिसीजन कार्यक्षेत्र में ले सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में किसी बड़े साझेदारी का योग बन रहा है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

वाहन आदि का उपयोग संभलकर करें.

व्यापार-व्यवसाय में कोई नया काम मिल सकता है.

सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपको किसी विशेष पद से सम्मानित किया जा सकता है.

पत्नी और बच्चों के लिए आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

दिन लाभदायक रहेगा और कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होगा.

मौसम के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

आपका परिवार मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

आय के बड़े स्रोत प्राप्त होंगे.

साथ ही मित्रों से आर्थिक मदद मिल सकती है.

बच्चों की पढ़ाई की चिंता बनी रहेगी.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

आपका मन अशांत दिखाई देगा.

स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस होगी.

आप गुरुवार को कहीं काम के चलते बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

गुरुवार को व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

परिवार और बच्चों के लिए बड़ी शॉपिंग कर सकते हैं.

घर पर मेहमानों का आना लगा रहेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

प्रॉपर्टी आदि में निवेश करना लाभदायक रहेगा.

पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है.

निवेश के लिए दिन अच्छा नहीं है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.