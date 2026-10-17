Aaj Ka Rashifal 17 Oct 2026: रिश्ते की भी होगी बात, पार्टनर से होगी लड़ाई; मिलेगा नया प्यार, पढ़ें मेष से मीन तक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 17 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, शनिवार (17 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. शनिवार को कुछ राशियों के लिए दिन शानदार गुजरने वाला है जबकि कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए मेष से मीन तक का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए शनिवार का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शनिवार के दिन आप किसी बात विवाद में फंस सकते हैं.

विशेष कार्य में रुकावट आ सकती है. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

परिवार में आज आपसे किसी का विवाद हो सकता है.

वाणी पर संयम रखें.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपका सामान्य रहने वाला है.

मित्रों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा.

व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा.

आप किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शनिवार का दिन व्यर्थ की भागदौड़ से भरा रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है.

परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

आपका मन अशांत रहेगा. स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा.

आपको कोई बड़ा काम कार्य क्षेत्र में आज मिल सकता है.

शनिवार को आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति मिल सकती है.

परिवार में माहौल शानदार रहेगा.

आप परिवार के लोगों के साथ बाहर कहीं जा सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शनिवार को कोई बड़ी साझेदारी कार्यक्षेत्र में हो सकती है.

परिवार में मांगलिक कार्य होंगे और मान-सम्मान बढ़ेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आप को बड़ी सफलता शनिवार को मिल सकती है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार को परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे.

कुछ राशि के जातकों के साथ आकस्मिक कोई घटना घट सकती है, जिससे परिवार का माहौल ठीक नहीं रहेगा.

आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार को कोई बड़ा काम आप शुरू कर सकते हैं.

काम में रुकावट जरूर आएगी. वाणी पर संयम रखें.

शनिवार को आप किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में घाटा उठाना पड़ सकता है.

परिवार में माहौल आप के विपरीत रहेगा.

कुल मिलाकर शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में मतभेद बढ़ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है.

किसी लंबी यात्रा आदि पर जाने का योग बनेगा.

वाहन चलाने में सावधानी बरतें.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

पुराना कोई विवाद फिर से आपके सामने आ सकता है.

आप अपने किसी परिचित को खो सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में नया डिसीजन सोच विचार कर लेने की जरूरत है.

पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

आप मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह की वजह से परेशान नजर आएंगे.

माता-पिता का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में पार्टनर का सहयोग मिलेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.