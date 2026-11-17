Aaj Ka Rashifal 17 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार (17 नवंबर, 2026) का दिन कई राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. वहीं, साढ़े साती या अशुभ ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित कई राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक की राशियों का हाल.



मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

मंगलवार को आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा.

सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे.

आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

परिवार में किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो सकता है.

मंगलवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है.

आप किसी विशेष कार्य को लेकर बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

न्यायालय पक्ष में विजय प्राप्त होगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आय के नए स्रोत बनेंगे.

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.

कोई बड़ा डिसीजन परिवार के हित में आप ले सकते हैं।

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

मंगलवार का दिन आपका सामान्य रहेगा.

सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे.

स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

आप किसी अपने के व्यवहार के कारण परेशान हो सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में अपने पार्टनर से आप धोखा खा सकते हैं

वाहन आदि का उपयोग संभाल कर करें. वाणी पर संयम रखें.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

मंगलवार को आपका मन प्रसन्न रहेगा.

कोई नया कार्य का दायित्व आज आपको प्राप्त होगा.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.

किसी बात को लेकर परिवार में मतभेद की स्थिति निर्मित होगी.

मंगलवार के दिन आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.

मंगलवार को परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.

कोई नया वाहन मकान आदि ले सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं.

पत्नी से वाद-विवाद हो सकता है.

मंगलवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

सिंगल की जिंदगी में प्यार की एंट्री होगी.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

मंगलवार को व्यापार-व्यवसाय में आपको सहयोगियों से आर्थिक मदद मिलेगी.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

परिवार में चली आ रही समस्या से मंगलवार को आपको निजात मिलेगी.

लव कपल दिनभर आनंद के साथ रहेंगे,

शादीशुदा हैं तो पत्नी से संबंध सुधरेंगे.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

मंगलवार को आप किसी काम को करने के लिए अधिक उत्सुक नजर आएंगे.

इसके चलते आपका काम बिगड़ सकता है.

मंगलवार को आर्थिक तौर से नुकसान हो सकता है.

लव लाइफ सामान्य रहेगी.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.