Home > एस्ट्रो > Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, सोमवार को किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ? किसे होगा घाटा

Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, सोमवार को किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ? किसे होगा घाटा

Aaj Ka Rashifal 17 August 2026 राशिफल के अनुसार, सोमवार (17 अगस्त, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. सोमवार को कुछ राशियों को आर्थिक क्षेत्र में लाभ के अवसर हैं.

By: JP Yadav | Published: August 17, 2026 5:38:43 AM IST

Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, सोमवार को किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ? किसे होगा घाटा
Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, सोमवार को किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ? किसे होगा घाटा


Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: सोमवार (दिनांक 17 अगस्त 2026) को राशिफल के अनुसार, सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. ज्यादातर जातक खुश रहेंगो तो कुछ राशियों को सोमवार को आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, वहीं कुछ राशियों को पारिवारिक व व्यवसाय क्षेत्र में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. 

   मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

  •  आप स्वास्थ्य के चलते कुछ मानसिक तनाव में रहेंगे.
  •  खानपान पर नियंत्रण रखें.
  • सोमवार को कोई नया काम शुरू ना करें वरना नुकसान का योग बन रहे हैं.
  •  वाद-विवाद से दूर रहें और वाणी पर संयम रखें.
  •  कोई दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है.

 वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

  • कोई पुराना विवाद फिर से आपके सामने आ सकता है.
  • इससे आप विवाद में फंस सकते हैं.
  •  व्यापार-व्यवसाय में आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

  •  व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ा ऑफर आज आपको मिल सकता है.
  •  साथ ही अपने मित्रों और ससुराल पक्ष से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है.
  • सोमवार को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

  •  आप प्रॉपर्टी आदि में बड़ा निवेश कर सकते हैं.
  • इसका लाभ आपको भविष्य में होगा.
  •  कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं.
  • सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सोमवार को आपको कोई बड़ा पद दायित्व मिल सकता है.

 

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

  • सोमवार को आपके किसी करीबी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. 
  • आप सोमवार को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है.
  •  किसी बड़े काम से आप हाथ धो बैठेंगे.
  • परिवार में कलह हो सकती है. इससे मन अशांत रहेगा. 

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

  • आप कोई नया वाहन या मकान खरीदने का मन बना सकते हैं.
     मन प्रसन्न रहेगा.
  • दफ्तर में किसी विशिष्ट कार्य का दायित्व आपको मिल सकता है.
  •  कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा सहयोग आपको मिलने वाला है.
  • इससे आय के नए स्रोत बनेंगे.
  •  परिवार में किसी मांगलिक कार्य का योग बनेगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

  • परिवार में कोई नया सदस्य आ सकता है. 
  • व्यापार-व्यवसाय में कुछ गिरावट की स्थिति महसूस होगी.
  •  परिवार में माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
  • सोमवार को  पत्नी से मतभेद बढ़ेंगे.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

  •  कोई नया काम सोमवार को आप शुरू कर सकते हैं।
  • सोमवार को आप कुछ परेशानियों से घिर सकते हैं.
  •  किसी पुराने विवाद के कारण आपको न्यायालय पक्ष में जाना पड़ सकता है.
  • कार्यक्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको नया क्षेत्र प्राप्त हो सकता है.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

  • पत्नी का सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा.
  • सोमवार का दिन आपका अच्छा निकलेगा.
  •  परिवार में कोई शादी संबंध निश्चय हो सकता है.
  •  रुके हुए कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा.
  •  पुराने साथी से मिलना होगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

  • सोमवार को आप किसी नए कार्य की योजना पर काम कर सकते हैं.
  • व्यवसाय में सहयोगियों का साथ मिलेगा.
  • कोई नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं.
  • सोमवार का दिन शानदार रहेगा.
  •  व्यापार-व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा
  •  आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

  • पत्नी से संबंध मधुर होंगे.
  • वाद-विवाद से आप दूर रहें.
  • आप किसी कार्य के सिलसिले में किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं.
  •  पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनेगी.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

  • सोमवार को आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.
  •  जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें.
  •  माता पिता और पत्नी में वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है.
  •  कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. 

Tags: home-hero-pos-2Today Horoscope
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