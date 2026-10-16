Aaj Ka Rashifal 16 Oct 2026:  बॉस से मिलेगी शाबाशी, लेकिन पत्नी से होगी लड़ाई, किसे बिजनेस पार्टनर देगा धोखा; पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 16 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. शुक्रवार को कुछ राशियों के लिए दिन शानदार गुजरने वाला है, जबकि कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए शुक्रवार का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में शुक्रवार को लाभ की स्थिति दिखाई देगी.

आय के नए स्रोत और नए रास्ते बनेंगे.

शुक्रवार को आप किसी विशेष काम को लेकर बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

परिवार में माहौल शानदार रहेगा.

मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा.

पत्नी और बच्चों के साथ शुक्रवार का दिन अच्छा बीतने वाला है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शुक्रवार को निवेश बहुत ही सोच-समझकर करें.

व्यापार व्यवसाय में लॉस की स्थिति रहेगी.

सहयोगी पार्टनर आपसे दूरी बना सकते हैं.

कुछ बातों को लेकर परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

कई दिनों से सेहत की वजह से परेशान हैं तो स्वास्थ्य में लाभ होगा.

अपनी हेल्थ को देते हुए व्यायाम आदि का सहारा लें.

शुक्रवार को कोई बड़ी डील आप कर सकते हैं, जिससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं.

शुक्रवार को नए कार्य की शुरुआत सोच विचार कर करें.

पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.

परिवारों के लोगों के साथ यह समय अच्छा बीतने वाला है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शुक्रवार को व्यापार-व्यवसाय में अपने पार्टनरों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें वरना आपको बड़ा धोखा मिल सकता है.

शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

आप किसी नए कार्य को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपके लिए कुछ परेशानियां वाला रह सकता है.

कोई पुराना विवाद फिर से उभर कर सामने आ सकता है.

इसके चलते आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

साथ ही न्यायालय पक्ष में सम्मान में कमी आ सकती है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका अच्छा रहने वाला है.

परिवार में मनमुटाव दूर होगा.

पत्नी से चल रहे मतभेद दूर होंगे.

अच्छी खबर आएगी, क्योंकि न्यायालय पक्ष में विजय प्राप्त होगी.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

नौकरी से परेशान चल रहे लोगों को शुक्रवार को रोजगार प्राप्त हो सकता है.

आप कोई नया काम शुक्रवार को शुरू कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है.

आप किसी बड़े कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक तौर से बड़ा लाभ होता दिखाई देगा.

शुक्रवार को भविष्य के लिए आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जिससे आगामी समय में आपको लाभ होता दिखाई देगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में नए पार्टनरों का सहयोग मिलेगा, जिस कारण लाभ की स्थिति निर्मित होगी.

पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं.

परिवार में पत्नी बच्चों के लिए शुक्रवार को आप कोई नया डिसीजन फैमिली में ले सकते हैं.

परिवार में मौसमी बीमारियों के चलते आप परेशान रहेंगे.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शुक्रवार को आप किसी नए कार्य की नींव रखने का काम कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी.

परिवार में मतभेद दूर होंगे. धार्मिक कार्य का आयोजन परिवार में हो सकता है.

शुक्रवार को आपका रुका हुआ कोई पुराना धन मिल सकता है, जिस कारण आर्थिक स्थिति में आपको लाभ मिलेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.