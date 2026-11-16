Aaj Ka Rashifal 16 November 2026: कुछ बिताएंगे परिवार के साथ समय, तो कुछ को घर से जाना होगा दूर- लव लाइफ में आएगी टेंशन; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 16 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, सोमवार ( 16 नवंबर, 2026) का दिन सभी कुछ राशियों के लिए अहम रहने वाला है. राशिफल के अनुसार सोमवार के दिन कुछ राशि को व्यापार में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो वहीं कुछ राशियां स्वास्थ्य को लेकर राहत की सांस लेंगी. आइए जानते हैं दैनिक राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं.

किसी नई साझेदारी की शुरुआत हो सकती है।

सोमवार को आप आंतरिक तौर से खुद को परेशान महसूस करेंगे.

प्यार के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

परिवार और व्यापार को लेकर आप चिंतित रहेंगे.

आपका कोई पुराना कार्य बिगड़ सकता है.

विरोधी वर्ग सक्रिय होंगे, व्यापार-व्यवसाय में गिरावट महसूस करेंगे.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

परिवार में मांगलिक कार्य की योग बनेंगे.

कोई नया मकान वाहन आदि खरीद सकते हैं.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

किसी अपने प्रिय व्यक्ति से मिलना होगा. वह भविष्य में आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

वाद-विवाद से दूर रहें.

परिवारिक लोगों का आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं रहेगा.

वाणी पर संयम रखें, क्योंकि सोमवार को लव पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं.

कोई बड़ी डील या पार्टनरशिप आज आपको मिल सकती है.

परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा, मान -सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी डील या समझौता आपके पक्ष में हो सकता है.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कोई नया काम शुरू कर सकते हैं और नया वाहन आदि खरीद सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

सोमवार का दिन कुछ उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा जोखिम सोमवार को ना उठाएं वरना नुकसान होगा.

परिवार में वाद-विवाद की स्थिति बनने पर शांत रहें.

वाणी पर संयम रखें, वाद-विवाद से दूर रहें.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सोमवार को आप नया कोई कार्य शुरू कर सकते हैं लेकिन अपने साथियों से सावधान रहें.

परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं.

लाइफ पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सोमवार को आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.

व्यर्थ के वाद-विवाद में सोमवार को आप पड़ सकते हैं.

परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सोमवार को आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं.

स्वास्थ्य के कारण आर्थिक स्थिति से आपको जूझना पड़ेगा.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा रिस्क आज न लें.

परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सोमवार को आप का दिन अच्छा रहने वाला है.

कोई बड़ी डील या समझौता कोई बड़ा काम सोमवार को आपको व्यापार-व्यवसाय में प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

लव लाइफ में दिक्कतें आएंगीं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सोमवार को अनजान व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार के रूप में ना दें वरना व्यापार में घाटा लग सकता है.

परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद की स्थिति निर्मित होगी.

सोमवार को लव पार्टनर से अनबन हो सकती है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.