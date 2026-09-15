Home > एस्ट्रो > Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा है मंगलवार का दिन, दैनिक राशिफल से जानिए

Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा है मंगलवार का दिन, दैनिक राशिफल से जानिए

Aaj Ka Rashifal 15 September 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार (15 सितंबर, 2026) का दिन ज्यादातर राशियों के लिए सामान्य गुजरेगा.  वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

By: JP Yadav | Published: September 15, 2026 6:55:22 AM IST

Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा है मंगलवार का दिन, दैनिक राशिफल से जानिए
Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा है मंगलवार का दिन, दैनिक राशिफल से जानिए


Aaj Ka Rashifal 15 September 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार (15 सितंबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए मंगलवार का दिन शानदार गुजरने वाला है तो, वहीं कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. मंगलवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

 वाहन   संभालकर चलाएं वरना हादसा हो सकता है.
 किसी परिचित से कोई बड़ी मदद मिल सकती है.
 आप किसी काम में निवेश कर सकते हैं.

You Might Be Interested In

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आप का मन आध्यात्म की ओर झुका रहेगा.
 आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.
 व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

 मंगलवार के दिन आप कही बाहर यात्रा आदि पर जा सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
किन्हीं वजहों से आपका मन अशांत रहेगा.
 व्यापार-व्यवसाय में विरोधी वर्ग से हानि उठानी पड़ सकती है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

मंगलवार को आप संभलकर रहें.
 अपनों से वाद-विवाद हो सकता है.
 वाणी पर संयम रखें.
कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

मंगलवार के दिन आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा.
 वाद विवाद से भी आप दूर रहें.
 पारिवारिक जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनेगी.
 आप किसी कार्य के सिलसिले में किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं.
 पत्नी से संबंध मधुर होंगे

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

 परिवार और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.
 व्यापार में नई साझेदारी से कोई बड़ा कार्य शुरू कर सकते हैं.
 परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपके लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा.
 कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं.
 स्वास्थ्य में सुधार होगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

मंगलवार को व्यवसाय में बड़ा जोखिम न उठाएं वरना घाटा होना तय है.
 अपनो का स्नेह प्राप्त होगा.
 मंगलवार को आप नया काम शुरू ना करें.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

मंगलवार को आप नया काम शुरू करें तो लाभ होगा.
 आप नए काम में अपनों का सहयोग प्राप्त करेंगे.
 व्यापार-व्यवसाय में हानि होगी, नया निवेश ना करें.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

 पत्नी से वाद-विवाद होगा.
 परिवार में किसी परिचित व्यक्ति से आप विवाद न करें.
 किसी कोर्ट कचहरी के मामले में आपको बड़ी राहत मिल सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मंगलवार को आप किसी वाद-विवाद में फंस सकते हैं.
 पारिवारिक कलह से आप दूर रहें.
 आपका व्यापार-व्यवसाय में अपने पार्टनर लोगों से वैचारिक मतभेद हो सकता है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

  आपको अपने किसी परिचित का दुखद् समाचार मिलेगा और मन अशांत रहेगा.
 मंगलवार को आप व्यापार-कारोबार में बड़ा निर्णय ना लें.
पारिवारिक कलह के चलते मन दुखी रहेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: home-hero-pos-4Horoscope Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026

पुराने PF के पैसे को नए खाते में करना है...

September 13, 2026
Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा है मंगलवार का दिन, दैनिक राशिफल से जानिए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा है मंगलवार का दिन, दैनिक राशिफल से जानिए
Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा है मंगलवार का दिन, दैनिक राशिफल से जानिए
Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा है मंगलवार का दिन, दैनिक राशिफल से जानिए
Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा है मंगलवार का दिन, दैनिक राशिफल से जानिए
Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: सभी राशियों के लिए कैसा है मंगलवार का दिन, दैनिक राशिफल से जानिए