Aaj Ka Rashifal 15 October 2026: पत्नी के साथ होगी अनबन, किसको होगा व्यापार में घाटा; पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 October 2026 Horoscope Today : दैनिक राशिफल के अनुसार, गुरुवार (15 अक्टूबर, 2026) का दिन का सभी 12 राशियों के लिए मिला-जुला रह सकता है. जहां एक ओर कुछ राशियों को गुरुवार को व्यापार-व्यवसाय में सफलता मिलेगी, तो वहीं कुछ राशियों के यात्रा के योग भी बन सकते हैं. पढ़िए गुरुवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए आज का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

किसी काम के चलते आपको लम्बी यात्रा करना पड़ सकता है.

काम की अधिकता के रहते मानसिक तनाव शारीरिक और थकावट रहेगी.

किसी अपने के कारण आप विवाद से फंस सकते हैं.

परिवार से मतभेद उत्पन्न हो सकता हैं

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

गुरुवार को कोई बड़ी डील या समझौता कर सकते हैं.

गुरुवार दिन आपका शानदार निकलने वाला है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्य होंगे.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढाव बना रहेगा.

व्यापार में नया काम हाथ आयेगा.

कोई नया वाहन या मकान आदि खरीद सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

गुरुवार को व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में बड़ा निवेश आप कर सकते हैं, विरोधियों से सतर्क रहें.

किसी को बड़ी रकम उधार ना दें.

व्यापार में पुराने किसी सहयोगी पार्टनर के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

गुरुवार को आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

खानपान पर नियंत्रण रखें. सबसे जरूरी बात यह है कि वाद-विवाद से दूर रहें.

गुरुवार का दिन शानदार रहेगा.

परिवार समाज में मान-सम्मान की बढ़ोतरी होगी.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में आपको किसी परिचित व्यक्ति से लाभ प्राप्त होगा,

किसी धार्मिक यात्रा पर गुरुवार को आप जा सकते हैं.

गुरुवार के दिन आपको अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

गुरुवार को नौकरी वालों को प्रमोशन मिल सकता है.

किसी पुराने कानूनी पचड़े से मुक्ति मिलेगी. न्यायालय पक्ष में विरोधी चित होंगे.

गुरुवार को आप बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

वाहन चलाने के दौरान विशेष सावधानी बरतें.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में रुकावट आएगी, बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है.

परिवार में किसी बात को लेकर आपको मतभेद का सामना करना पड़ सकता है.

व्यापार में पुराने साथियों से आपको धोखा मिल सकता है.

किसी परिचित से मिलना होगा.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी, कोई नया काम गुरुवार को आपको मिल सकता है.

ससुराल पक्ष से काम के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा.

गुरुवार को आप किसी विशेष गेस्ट के आने से प्रसन्नता से भरे रहेंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी.

किसी परिचित व्यक्ति से गुरुवार को आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

गुरुवार का दिन आपको स्वास्थ्य लाभ देगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

गुरुवार को व्यापार में आपको सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्यक्षेत्र में नए संबंध स्थापित होंगे.

परिवार और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

गुरुवार को आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

गुरुवार को आपका मन प्रसन्न रहेगा.

घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे और मन आध्यात्म की और झुका रहेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

