Aaj Ka Rashifal 15 November 2026: कुछ को मिलेगा पार्टनर का प्यार, तो कुछ को बॉस की फटकार और कारोबार में फायदा; पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 15 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, रविवार (15 नवंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है. जहां कुछ राशियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं कुछ राशियों के परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. पढ़िए रविवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

रविवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

किसी कार्य विशेष के लिए बाहरी यात्रा पर जा सकते हैं, हालांकि कार्य के पूर्ण होने में संदेह है.

बच्चों और पत्नी का स्वास्थ्य कर सकता है.

प्यार के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

रविवार को वाहन आदि के चलते समय सावधानी रखें वरना हादसा होने का खतरा है.

रविवार को लव पार्टनर के समय वाणी पर संयम रखें.

आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है.

परिवार में मतभेद की स्थिति निर्मित होगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

रविवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

आपका अपने मित्र से पैसों को लेकर विवाद हो सकता है.

इसके चलते आपसी मनमुटाव की स्थिति बनेगी.

साथ ही स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रविवार का दिन अच्छा रहेगा, आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

रविवार को कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा.

विरोधी भी आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिस कारण आपका हर काम सहजता से पूर्ण होने वाला है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

लव लाइफ में शाम को हालात सुधरेंगे.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

रविवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं.

रविवार को आप कोई पुराना कार्य छोड़ सकते हैं.

किसी नए कार्य की शुभारंभ और लंबी पार्टनरशिप कार्यक्षेत्र में हो सकती है, जिस कारण आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

लव लाइफ मिली-जुली रहेगी.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

पत्नी और बच्चों के लिए आज आप कपड़े-ज्वेलरी आदि खरीद सकते हैं.

परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा.

परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

सिंगल जातकों की लव लाइफ में सुधार होगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

रविवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं.

कोई व्यक्ति विशेष से मिलना होगा, जिससे आगामी समय में लाभ के योग बनेंगे.

आप व्यापार-व्यवसाय में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.

कोई बड़ी डील या पार्टनरशिप आज आपको मिल सकती है.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रविवार को आप कोई बड़ा काम शुरू ना करें वरना हानि उठाना पड़ सकती है.

विशेषकर कर्ज से बचें.

स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी.

पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

व्यापार में सहयोगी लोगों के साथ छोड़ने से धन हानि होगी.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

रविवार का दिन आपका बहुत अच्छा देने वाला है.

कोई पुराना रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा.

साथ ही किसी नए कार्य की योजना आप अपने मित्र और पार्टनर के साथ मिलकर बना सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रविवार को आपका दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

काम की अधिकता के कारण शारीरिक कमजोरी व मानसिक तनाव आपको महसूस होगा.

किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो आज सफलता हाथ लगना मुश्किल है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में आपको नुकसान हो सकता है.

बड़ा ऑफर आपके हाथ से निकल सकता है.

परिवार के लोगों से कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं.

लव लाइफ में बहुत सी उलझनें आएंगीं. अनबन बढ़ सकती हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.