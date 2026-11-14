Aaj Ka Rashifal 14 Nov 2026: बिजनेस रहेगा शानदार, लव पार्टनर से मिलेगा प्यार, रिश्ते की होगी बात, पढ़ें शनिवार का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 November 2026 Horoscope Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार (14 नवंबर, 2026) को कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पंचमी है. पंचमी तिथि शनिवार को रात 11 बजकर 25 मिनट तक रहेगी, जबकि 14 नवंबर को रात 8 बजकर 25 मिनट तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. शनिवार को सौभाग्य पंचमी भी मनायी जाएगी. दैनिक राशिफल के अनुसार, शनिवार का दिन कई राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है तो वहीं, कई राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं कि शनिवार का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शनिवार का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है.

आप कोई नया मकान या जमीन की खरीदारी शनिवार को कर सकते हैं.

लव पार्टनर से मुलाकात नहीं होगी.

शनिवार को किसी विशेष काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है.

परिवारिक विवाद से आप दूर ही रहें वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

शनिवार को आपका दिन अच्छा रहेगा.

आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं.

प्रॉपर्टी में आप नया निवेश कर सकते हैं.

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे.

किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शनिवार को आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है.

नए कार्य की कार्य योजना बनेगी.

आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं, जिससे भविष्य की संभावनाएं बनेगी.

लव लाइफ सामान्य रहेगी.

पत्नी का सहयोग मिलेगा और परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

शनिवार का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा.

व्यवसाय में सहयोगियों से वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है.

व्यापार में बड़ा लेन-देन सोच विचार कर करें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

काम की अधिकता के कारण मानसिक तनाव बना रहेगा, जिससे लव पार्टनर से मुलाकात नहीं हो सकेगी.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं.

पत्नी परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

दफ्तर में पार्टनरों का अच्छा सहयोग मिलने से कार्यक्षेत्र में लाभ होगा.

सिंगल की लाइफ में कोई एंट्री मारेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

किसी कार्य के लिए शनिवा को आप परेशान रह सकते हैं.

विरोधियों से नुकसान उठाना पड़ सकता है.

लंबी यात्रा पर जाने से बचें.

वाहन का उपयोग सावधानी से करें.

कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से मतभेद ना बढ़ाएं वरना नुकसान होगा.

लव लाइफ में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार का दिन अच्छा रहने वाला है.

किसी बड़े आयोजन में जाना होगा और बड़े लोगों से मिलना होगा.

आप अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं.

व्यापारियों में पार्टनरशिप से लाभ होगा.

परिवार का सहयोग मिलेगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार के दिन अपने किसी परिचित के साथ विवाद के कारण आप परेशान रह सकते हैं.

अच्छा होगा कि आप पारिवारिक विवाद से दूर रहें.

व्यवसाय में कोई नया परिवर्तन शनिवार का ना करें वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.

परिवार में अपनों से व्यवहार ठीक रखें.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

शनिवार का दिन सामान्य रहेगा.

कोई नया काम शनिवार को शुरू कर सकते हैं.

किसी परिचित व्यक्ति के कारण आप किसी विवाद में फंस सकते हैं.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

घर में कोई नया मेहमान आ सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

शनिवार के दिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

किसी काम का बहुत दिनों से सोच रहे हैं तो वह काम पूरा होगा.

न्यायालय पक्ष के काम में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

वाणी पर संयम रखें और वाद-विवाद की स्थिति में अपना बचाव करें.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

आप परिवार के किसी सदस्य के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं.

संतान की चिंता बनी रहेगी.

व्यापार-व्यवसाय में सहयोगियों से मतभेद बढ़ सकते हैं.

शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

लव कपल के बीच मुलाकात नहीं होने को लेकर अनबन हो सकती है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शनिवार को आप किसी नए काम के लिए विचार कर सकते हैं.

पारिवारिक विवाद से दूर रहें.

मंगलवार को आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

लव लाइफ सामान्य रहेगी.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.