Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: शुक्रवार को इन राशियों को आर्थिक क्षेत्र में मिलेगा भाग्य का साथ, पढ़िये मेष से लेकर मीन तक का हाल

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Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (14 अगस्त 2026) को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 06:46 बजे तक है. इसके ठीक बाद तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगा. शुक्रवार के पंचांग के अनुसार सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में स्थित हैं. पूजा और शुभ कार्यों के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 03:55 से 04:41 बजे तक रहेगा. इसका मतलब अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:52 बजे तक रहेगा, वहीं राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक ही रहेगा.
मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)
- सहकर्मी या कोई निकट का व्यक्ति पैसे उधार मांग सकता है.
- व्यापार में नए सौदे हाथ लगेंगे.
- आकस्मिक हानि का योग है.
- निवेश से पहले 10 बार सोचें.
- पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा.
वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)
- बच्चे किसी बात पर आपसे नाराज हो सकते हैं.
- नौकरी के इच्छुक युवाओं को मन मुताबिक कहीं से ऑफर मिल सकता है.
- मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं सतर्क रहें.
मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)
- शुक्रवार का दिन जातक का शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा.
- परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.
- व्यापार में कोई नया सौदा हाथ आ सकता है, जिससे भविष्य में लाभ होगा.
- मौसमी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं बाहर के खाने से बचें.
कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)
- शुक्रवार का दिन जातक का प्रतिकूल रहने वाला है.
- कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.
- कार्यक्षेत्र यानी व्यापार में विस्तार कर सकते हैं.
सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)
- सहकर्मी आपसे कोई अनैतिक मांग कर सकते हैं.
- स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, दिन अनुकूल रहने वाला है.
- कार्यस्थल पर अपना काम बनाने के लिए आवश्यकता से अधिक धन खर्च करेंगे.
कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)
- शुक्रवार को कन्या राशि के जातक जिस भी कार्य को करने में अपनी रुचि दिखाएंगे, उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं.
- पैरेंट्स का पूजा-पाठ में मन लगेगा. माता-पिता के साथ कोई धार्मिक
- यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं.
- लाइफ पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है.
तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)
- व्यापार में आकाश में लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा तो जातक करियर को लेकर परेशान है.
- जातकों को जॉब में सफलता प्राप्त हो सकती है. पैरेंट्स के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं.
- दफ्तर में सफलता प्राप्त होगी.
वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)
- शुक्रवार को दफ्तर में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.
- सहकर्मियों की मदद से अपने कार्य समय से पूर्ण कर लेंगे.
- घरेलू कार्य में भी शुक्रवार को जातकों की रुचि बढ़ेगी.
धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)
- धनु राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा रहने वाला है.
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
- स्कूल-कॉलेज के मित्रों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं.
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)
- स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें पौष्टिक आहार समय पर लें.
- मौसमी बीमारियों की चपेट आ सकते हैं.
- ऑफिस में कामकाज सामान्य रहेगा.
- दफ्तर में उधार देने से बचें.
कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)
- जातक परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकता है.
- कार्यस्थल पर अधिक कार्य होने के कारण मन में नीरसता आ सकती है.
- अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ाएं.
- पिता के साथ विवाद हो सकता है सतर्क रहें.
मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)
- परिजनों से बिना कारण के ही फटकार सुननी पड़ेगी.
- कार्यक्षेत्र पर धन लाभ के अवसर शुक्रवार को अधिक मिलेंगे.
- किसी मुद्दे पर लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं.