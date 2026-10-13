Aaj Ka Rashifal 13 October 2026: शादी के रिश्ते की होगी बात-मिलेगा सच्चा प्यार, बॉस करेगा तारीफ; पढ़ें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार (13 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए गुरुवार का दिन शानदार गुजरने वाला है. वहीं, कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए मंगलवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय सामान्य रहेगा.

मंगलवार का दिन जातक को मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा.

किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा ना करें.

परिवार में पिता के साथ वाद विवाद हो सकता है.

लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

मंगलवार का दिन खुशनुमा व्यतीत होने वाला है.

किसी रिश्तेदार से खुशखबरी मिल सकती है.

व्यापार-व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे.

नया वाहन खरीदने का प्लान बना सकते हैं.

नए मित्र बनेंगे और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

मंगलवार के दिन मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा.

व्यापार-व्यवसाय सामान्य रहेगा.

दिन के मध्य में आकस्मिक धन लाभ हो सकता है.

लाइफ पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है.

सिर में दर्द की शिकायत रह सकती है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

मंगलवार का दिन जातक का लाभदायक रहने वाला है.

छोटी-छोटी योजनाएं बनाएंगे और उन्हें समय पर पूर्ण कर लेंगे.

व्यापार-व्यवसाय बढ़ेगा और व्यवसाय को लेकर भ्रमण पर जा सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

मंगलवार को आपका पार्टनर आपको कोई मूल्यवान उपहार भेट कर सकता है.

इससे मन प्रसन्न होगा रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा.

मंगलवार को व्यापार-कारोबार में लाभ मिलेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

पुराने रुके हुए कार्य मंगलवार को आसानी से पूरे हो सकते हैं.

मंगलवार को स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी. उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है.

जातक के मान सम्मान में वृद्धि होगी और प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

मंगलवर के दिन जातक का मन आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आकस्मिक हानि हो सकती है.

भविष्य को लेकर जीवनसाथी के साथ चर्चा कर सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

मंगलवार का दिन आपके लिए प्रतिकूल रहेगा.

सलाह दी जाती है कि मंगलवार को व्यापार में बड़ा निर्णय लेने से बचें.

महत्त्वपूर्ण कार्यो में क्षति होने से परेशान रहेंगे.

आर्थिक व्यवहार भी मंगलवार को सोच समझ कर करें.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

घर में छोटी-छोटी जरूरतों को लेकर परिवार के सदस्यों से अनबन हो सकती है.

पार्टनर को समझने का प्रयास करें और भरपूर सहयोग प्रदान करें.

अपने पार्टनर पर अत्यधिक दबाव किसी बात को लेकर ना डालें वरना रिश्तों में दरार पड़ सकती है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

मंगलवार को आर्थिक स्थिति कमजोर होगी.

मौसमी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं.

धन लंबे समय के लिए फंस सकता है.

सरकारी कार्यों में व्‍यवधान आएंगे.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

मंगलवार का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है.

जातक व्यापार-व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे.

भविष्य के लिए धन का निवेश कर सकते हैं.

मंगलवार का दिन बेरोजगार जातक के लिए अच्छा रहने वाला है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर भ्रमण कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय सामान्य रहेगा.

मंगलवार के दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे.

मंगलवार को आप धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्त रह सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.