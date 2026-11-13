Aaj Ka Rashifal 13 November 2026: कुछ को मिलेगी खुशखबरी तो कई को व्यापार में मिलेगा धोखा, कुछ की लव लाइफ रहेगी शानदार; पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 13 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है. जहां कुछ राशियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं कुछ राशियों के परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. पढ़िए शुक्रवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

आप किसी कार्य के लिए बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

आपकी यात्रा सुखद रहेगी.

आप किसी नए काम का विचार बना रहे हैं और उस कार्य में थोड़ा विलंब हो सकता है.

सफलता आपको मिलेगी.

आप हताश और निराश ना हों.

लव लाइफ शानदार रहेगी, लेकिन पार्टनर से बेवजह ना उलझे.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला.

आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे.

व्यर्थ की विवाद में आप आ सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में है शुक्रवार को नुकसान होने की संभावना है.

प्यार के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा रहने वाला है. सिंगल को उनका प्यार मिलेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

शुक्रवार को ना चाहते हुए भी आपको कोई बड़ा डिसीजन फैमिली को लेकर लेना पड़ सकता है.

इससे आपका मन भी दुखी रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में विरोधी काम बिगड़ सकते हैं.

स्वास्थ्य में कुछ परेशानी महसूस होगी.

पत्नी से मतभेद बने रहेंगे.

सिंगल को प्यार मिलेगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

शुक्रवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

किसी काम को लेकर बाहर की यात्रा में जाना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में कोई नई डील शुक्रवार को हो सकती है.

लव कपल के बीच अनबन के चलते ब्रेकअप की नौबत आ सकती है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

परिवार में मेहमानों का आना होगा.

पत्नी और बच्चों के साथ शॉपिंग और बाहर घूमने जा सकते हैं.

लव लाइफ के लिहाज से शुक्रवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है.

न्यायालय पक्ष में विजय प्राप्त होगी. व्यापार-व्यवसाय में आय के नए स्रोत बनेंगे.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

शुक्रवार को आपका दिन उदासी से भरा रहेगा.

शुक्रवार आपको कोई दुखद समाचार मिल सकता है.

साथ ही आप व्यापार-व्यवसाय में बड़ा धोखा आज उठा सकते हैं.

परिवार मे विरोधियों की संख्या बढ़ेगी.

लव लाइफ में मुश्किल आएगी.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

आपके सहयोगी पार्टनर आपके विरोधी के साथ बनाकर आपके विरुद्ध कोई बड़ा षड्यंत्र तैयार कर सकते हैं, सावधान सतर्क रहें.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा निवेश करना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.

परिवार में पत्नी बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

शुक्रवार को आप अपने लिए कुछ बातों को सोचकर चिंतित हो सकते हैं, जिसमें एक बात आपका स्वास्थ्य होगा.

कुछ दिनों दिन आप अपने स्वास्थ्य में गिरावट जिस कारण आप मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं.

साथ ही आपको पत्नी और बच्चों के भविष्य की चिंता बनी रहेगी.

व्यापार-व्यवसाय में लॉस की स्थिति दिखाई पड़ेगी.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

किसी परिचित व्यक्ति के कारण आपको व्यापार-व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है.

किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है.

वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें.

परिवार में अपनों से मतभेद बढ़ सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

शुक्रवार का दिन आपका कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा.

शुक्रवार को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी गिरावट महसूस होगी.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं.

सिंगल को कोई प्रपोज करेगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

कोई नया मेहमान परिवार में आ सकता है.

शुक्रवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है.

आप किसी विशेष कार्य को लेकर बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

लव लाइफ अच्छी रहेगी. दिन अच्छा बीतेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन के योग हैं.

पत्नी से मतभेद दूर करने का प्रयास करें.

इसके बाद प्यार भी बढ़ेगा.

बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.