Aaj Ka Rashifal 13 August 2026: गुरुवार को करियर, पैसा और लव लाइफ में किन राशियों को मिलेगा बड़ा मौका, जानें मेष से लेकर मीन तक का हाल

Aaj Ka Rashifal 13 August 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार (13 अगस्त, 2026) का दिन बेहद खास रहने वाला है. भगवान श्रीविष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है. हिंदू पंचांग के हिसाब से गुरुवार को श्रावण मास के शुक्त पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. यह तिथि गुरुवार की रात 8 बजकर 41 मिनट तक रहेगी. इसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

गुरुवार को आप स्वस्थ महसूस करेंगे.

जॉब में आपको कोई विशेष पद या दायित्व मिल सकता है.

बेरोजगारों को नौकरी मिलना तय है.

व्यापार-व्यवसाय में अपनों का आर्थिक सहयोग मिलेगा.

आय के नए स्रोत बनेंगे, परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं.



वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

गुरुवार को ऑफिस में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी.

इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है.

व्यापार-व्यवसाय में अपने साझेदारों से सतर्क रहें.

आपके साथ धोखा हो सकता है

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

गुरुवार को वाणी पर संयम रखें.

परिवार के साथ संबंध मधुर रखने का प्रयास करें.

गुरुवार का दिन आपका सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य को लेकर परिवार में किसी अपने की चिंता बनी रहेगी.

परिवार में पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आप अत्यधिक कार्य के कारण शारीरिक थकावट और मानसिक चिंता से परेशान रह सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में घाटा लग सकता है, कोई नया कार्य शुरू न करें.

गुरुवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है.

किसी लड़की को बड़ी धनराशि उधार के रूप में ना दें.

इस मुद्दे पर परिवार में मतभेद हो सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

आप कुछ परेशानियों में उलझ सकते हैं.

परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती हैं.

व्यापार-व्यवसाय में अपनों से धोखा मिल सकता है.

कोई बड़ी रकम किसी अपरिचित व्यक्ति को न दें वरना हानि उठानी पड़ सकती है.

परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकते हैं.

वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतें.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

गुरुवार को आपका दिन सफल रहेगा.

नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी.

व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी मदद आर्थिक तौर पर आपको मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति में गिरावट आएगी.

कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.

परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा.

किसी बातों को लेकर थोड़ा-बहुत मतभेद हो सकता है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

गुरुवार को आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य न होने से आप मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं.

आर्थिक स्थिति के कारण आपको किसी से मदद मांगनी पड़ सकती है.

व्यापार-व्यवसाय में भी इस समय गिरावट महसूस होगी.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

गुरुवार के दिन अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक दृष्टि से आप परेशान होंगे.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा निवेश गुरुवार को ना करें.

परिवार को लेकर कोई बड़ी उलझन आपके सामने आ सकती है.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

गुरुवार के दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

आप किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में हानि उठाना पड़ेगी.

कोई नया कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय उपयुक्त नहीं है.

आप अपने मान-सम्मान में गिरावट महसूस करेंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

गुरुवार का दिन आपका सामान्य रहेगा.

नया कार्य शुरू न करें.

परिवार में मतभेद की स्थिति पर वाद-विवाद से दूर रहें.

वाणी पर संयम रखें.

शेयर मार्केट आदि में बड़ा निवेश ना करें.

वाहन का उपयोग संभाल कर करें.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

गुरुवार को आपका दिन अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य में कुछ गिरावट महसूस हो सकती है.

मौसम के चलते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

खानपान पर नियंत्रण रखें.

आप व्यापार-व्यवसाय में बड़ा जोखिम न उठाएं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आप वाहन का प्रयोग संभाल कर करें वरना दुर्घटना हो सकती है.

स्वास्थ्य को लेकर गुरुवार को आप परेशान रह सकते हैं.

परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा.

व्यापार-व्यवसाय में शत्रुओं के कारण आपको हानि उठानी पड़ सकती है.

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