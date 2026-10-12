Aaj Ka Rashifal 12 October 2026: इन राशियों की आज अपने बॉस से हो सकती है अनबन, पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए सोमवार का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है तो वहीं कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा. पढ़िए सोमवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए आज का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

सोमार को व्यापार और कारोबार सामान्य रहेगा.

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें वरना दुर्घटना हो सकती है.

सिर में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सोमवार को बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

कार्यस्थल पर सहकर्मी नीचा दिखा सकते हैं.

सोमवार का दिन जातक को मिला-जुला परिणाम प्राप्त होगा.

सुबह के दौरान पति-पत्नी के बीच वाद-विवाद हो सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

दफ्तर में आकस्मिक लाभ हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न होगा.

व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ सकता है.

संध्या के समय धार्मिक क्रियाकलापों में समय व्यतीत करेंगे.

मन में सकारात्मक विचार आएंगे.

सोमवार का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सोमवार को आप मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, सतर्क रहें.

सोमवार का दिन जातक सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे.

माता-पिता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

भविष्य को लेकर नई योजनाएं सोमवार बना सकते हैं. आगे सफलता प्राप्त होगी.

बेरोजगार जातक को मन माफिक रोजगार मिल सकता है.

विद्यार्थियों का अध्ययन में मन लगेगा.

वाहन चलाते हैं में सावधानी बरतें.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सोमवार का दिन अनुकूल रहने वाला है.

आर्थिक रूप से भी सोमवार का दिन अच्छा है.

व्यापार-व्यवसाय में नए सौदे हाथ आएंगे.

प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, सतर्क रहें।

आज का दिन जातक का झुकाव आध्यात्म की तरफ अधिक रहेगा.

सुबह से ही धार्मिक क्रियाकलापों में समय व्यतीत करेंगे.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय सामान्य रहेगा.

रात्रि का समय बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है, जिसमें जातक के मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सोमवार का दिन जातक का लाभदायक रहने वाला है.

व्यापार-व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे.

प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आएंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सोमवार का दिन जातक का खुशनुमा रहने वाला है.

जातक अपने पुराने मित्र को फोन कर सकते हैं.

रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा.

बेरोजगार जातक को सोमवार को रोजगार मिल सकता है.

विद्यार्थियों का अध्ययन में मन लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सोमवार का दिन जातक का प्रतिकूल रहने वाला है.

कोई भी काम जल्दबाजी में न करें.

व्यापार-व्यवसाय में बिना पढ़े किसी भी एग्रीमेंट पर साइन न करें.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

जातक संतुलन बनाकर कार्य करें वरना महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे.

माता-पिता के साथ धार्मिक स्थल भ्रमण करने का प्लान बना सकते हैं.

सोमवार को व्यापार-सामान्य रहेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

यह भी पढ़ें: US Diesel Deal With Russia: अमेरिका अब रूस से लेगा डीजल, पर भारत नहीं खरीद सकता तेल! डोनाल्ड ट्रंप का अजीब दोगलापन

यह भी पढ़ें: Weekly Love Horoscope 12 to 18 October 2026: किन 7 राशियों को मिलेगा पार्टनर का प्यार, किसका होगा ब्रेकअप; पढ़िए साप्ताहिक लव राशिफल

यह भी पढ़ें: Weekly Horoscope 11 October to 17 October 2026: किन राशियों को कारोबार में होगा लाभ तो किसे मिलेगा पार्टनर से धोखा, किसे आएगा नौकरी का ऑफर