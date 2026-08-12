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Aaj Ka Rashifal 12 August 2026: बुधवार को करियर, पैसा और लव लाइफ में किन राशियों को मिलेगा बड़ा मौका, जानें मेष से लेकर मीन तक पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 August  2026: 12 अगस्त का दिन ज्यादातर राशियों के लिए मेहनत, समझदारी और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. जहां कुछ लोगों को करियर में नए मौके मिल सकते हैं, वहीं कुछ राशियों को खर्च और रिश्तों के मामलों में थोड़ा संभलकर चलने की सलाह है. दिन को बेहतर बनाने के लिए जल्दबाजी से बचें और हर फैसला सोच-समझकर लें. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बुधवार, 12 अगस्त 2026 आपके लिए क्या संकेत लेकर आया है, तो पढ़िए मेष से मीन राशि तक का आज का राशिफल.

By: JP Yadav | Published: August 12, 2026 8:40:50 AM IST

Aaj Ka Rashifal 12 August 2026: बुधवार को करियर, पैसा और लव लाइफ में किन राशियों को मिलेगा बड़ा मौका, जानें मेष से लेकर मीन तक पूरा राशिफल
Aaj Ka Rashifal 12 August 2026: बुधवार को करियर, पैसा और लव लाइफ में किन राशियों को मिलेगा बड़ा मौका, जानें मेष से लेकर मीन तक पूरा राशिफल


Aaj Ka Rashifal 12 August  2026:  वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार (12 अगस्त 2026) को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या (हरियाली अमावस्या) तिथि है. बुधवार को सूर्योदय प्रातः 05:48 बजे हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम 07:03 बजे होगा. यहां पर यह बताना जरूरी है कि चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान हैं. राशिफल के अनुसार, बुधवार  का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. मिथुन समेत कुछ राशियों को बुधवार को आर्थिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा. इसके अलावा कुछ राशियों को पारिवारिक और व्यवसाय क्षेत्र में तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)
 बुधवार को आप मानसिक तनाव से राहत महसूस करेंगे.
 आपका कोई पुराना बुधवार को संपन्न होगा.
 स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
व्यापार-व्यवसाय के लिए कार्य योजना बना सकते हैं.
 
वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

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बुधवार दिन आपका अच्छा रहने वाला है.
व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.
 परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा.
 
मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बुधवार को बचें.
 वाहन संभालकर चलाएं नहीं वरना दुर्घटना हो सकती है.
मौसमी बदलाव के चलते स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.
मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं.
 
कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

 आप किसी व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं.
 अपनी वाणी पर संयम रखें.
 स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा.
परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. 
 
सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)
व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ा लेनदेन ना करें, हानि की संभावना है.
 न्यायालय पक्ष में चल रहे प्रकरण में आपको लाभ प्राप्त होगा.
आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है.
 पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो सकती है।
 

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)
 आप कुछ बातों के चलते मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं.
परिवार में व कार्य क्षेत्र में है विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है.
 प्रॉपर्टी संबंधी विवाद भी बुधवार को सामने आ सकता है.
 
तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

 आपका दिन अच्छा रहेगा.
 यदि नए काम के लिए कोई प्लानिंग मन में चल रही है तो आप उस का शुभारंभ कर सकते हैं.
 सफलता आपको प्राप्त होगी.
 व्यापार-व्यवसाय में बड़ी साझेदारी से लाभ मिलेगा.
आप किसी प्रॉपर्टी संबंधी विवाद में फंस सकते हैं.
 

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)
 सतर्क रहें और वाहन चलाने में सावधानी बरतें.
 परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.  
कुछ बातों को इग्नोर करें नहीं तो पारिवारिक संबंध में मतभेद बढ़ सकते हैं.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

 आप कोई पुराने पारिवारिक विवाद में फिर से फंस सकते हैं.
 इसके चलते कारण मन अशांत रहेगा. 
कोई नया व्यापार-व्यवसाय का मन बन सकता है.
 साझेदारी में सावधानी बरतें.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)
बुधवार को आप पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.
बुधवार का दिन आपका अच्छा रहने वाला है.
 परिवार के साथ मौज मस्ती के पल बिताएंगे.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)
 मौसमी बीमारियों के चलते पत्नी व बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
 व्यापार-व्यवसाय में नई पार्टनरशिप के योग बन रहे हैं.
 कोई बड़ा लेनदेन या बड़ी डील आपको मिल सकती है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

वीकेंड पर आपके परिवार में कोई व्यक्ति धार्मिक यात्रा पर जा सकता है. 
इसकी तैयारी बुधवार को ही कर लें. 
काम की अधिकता भाग दौड़ के कारण स्वास्थ्य में कुछ नमी बनी रहेगी.
 पत्नी से वाद-विवाद हो सकता है.
वाद-विवाद से दूर रहें और वाणी पर संयम रखें.

Tags: Rashifal
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