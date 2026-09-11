Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: दैनिक राशिफल से जानिए, शुक्रवार को किन राशियों को होगा व्यवसाय क्षेत्र में लाभ? और किसके पति-पत्नी के रिश्ते होंगे खराब

Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. शुक्रवार का दिन कुछ राशियों के लिए का भागदौड़ से भरा रह सकता हैं, जबकि कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन्हें व्यापार-व्यवसाय ने आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है. आइए जानते हैं सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन, कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.

आप किसी धार्मिक आयोजन में परिवार सहित सम्मिलित हो सकते हैं.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में घाटा हो सकता है.

परिवार में आपसी मतभेद बढ़ेंगे.

संपत्ति विवाद उभर कर सामने आएगा.

वाणी पर संयम रखें व वाद-विवाद से दूर रहें.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

दिन बहुत अच्छा रहने वाला है.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा.

किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क से कोई बड़ा कार्य आपको मिल सकता है.

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.

कोई सुखद समाचार परिवार में प्राप्त होगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

आप किसी बड़ी समस्या से मुक्त हो सकते हैं.

कोर्ट-कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ मिलेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन परेशानियों से भरा रहेगा.

कोर्ट कचहरी आदि के विवाद में फंस सकते हैं.

आपका कोई व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

स्वास्थ ठीक रहेगा व व्यापार-व्यवसाय ने आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.

परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

विरोधी वर्ग आपके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं.

कोई बड़ा निवेश व्यापार में ना करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

परिवार में पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

वाणी पर संयम रखें और वाद-विवाद से दूर रहें.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा रिस्क आज ना लें.

अपरिचित व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार के रूप में ना दें.

व्यापार में घाटा लग सकता है.

परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद की स्थिति निर्मित होगी.

पत्नी से अनबन हो सकती है.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं.

स्वास्थ्य के कारण आर्थिक स्थिति से आपको जूझना पड़ेगा.

परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका भागदौड़ से भरा रहेगा.

व्यर्थ के कार्य में आप उलझे रहेंगे.

आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शुक्रवार को रिश्तेदार व मित्रों का आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा.

आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा और पत्नी से चल रहे हैं मतभेद दूर होंगे.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.