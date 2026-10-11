Aaj Ka Rashifal 11 Oct 2026: ऑफिस में मिलेगा नया प्यार, किसे व्यापार में होगा लाभ और किसे मिलेगा नौकरी का ऑफर; पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, रविवार (11 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए रविवार का दिन शानदार गुजरने वाला है जबकि कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए रविवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

रविवार का दिन लाभदायक रहने वाला है. ऐसे में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे.

व्यापार-व्यवसाय में नए सौदे हाथ आ सकते हैं,

जातक सभी महत्वपूर्ण कार्य समय से पहले पूर्ण कर लेंगे.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

रविवार का दिन जातक का लाभदायक रहने वाला है.

रिश्तेदारों में जातक के मान सम्मान की वृद्धि होगी.

जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं.

बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं।

व्यापार में बढ़ोतरी होगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

आर्थिक रूप से भी रविवार का दिन अच्छा रहेगा.

रोड पर चलते समय सावधानी बरतें.

व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं.

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आकस्मिक लाभ हो सकता है.

संध्या के समय पुराने मित्र से टेलीफोन पर बात हो सकती है.

जातक व्यापार-व्यवसाय में लाभ अर्जित करेंगे.

शुभ समाचार प्राप्त होगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

नौकरी पेशा जातक को कार्यस्थल पर सहकर्मियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

बेरोजगार जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है..

सोचे हुए कार्य पूर्ण न कर पाने के कारण मन व्यथित रह सकता है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आकस्मिक हानि हो सकती है, सतर्क रहें.

कोई भी नया निवेश रविवार को करने से बचें.

अनचाहे मेहमान के आने से दुखी हो सकते हैं.

बोलते समय वाणी पर संयम रखें अन्यथा करीबी लोग बुरा मान सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

रविवार का दिन जातक का मन आध्यात्म की ओर झुका रहेगा..

व्यापार-व्यवसाय सामान्य रहेगा. धार्मिक स्थल का भ्रमण कर सकते हैं.

वाहन चलाने में सावधानी बरतें

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

रविवार का दिन जातक का लाभदायक रहने वाला है.

जातक व्यापार-व्यवसाय को लेकर भ्रमण पर जा सकते हैं.

जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें रविवार को सफलता प्राप्त हो सकती है.

विद्यार्थियों का अध्ययन में मन लगेगा.

नौकरीपेशा जातक अपने कार्य स्थल पर सम्मान प्राप्त कर सकते हैं.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

रविवार को मन आध्यात्म की तरफ झुका रहेगा.

परिवार के साथ बाहर डिनर पर जा सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

व्यापार के नजरिये से रविवार का दिन लाभदायक रहने वाला है.

पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

रविवार को वाहन चलाते समय सावधानी बरतें अन्यथा दुर्घटना हो सकती है.

व्यापार-व्यवसाय सामान्य रहेगा.

मन में अधिक विचारों के आने से आप एकाग्रचित नहीं रह पाएंगे.

शाम को सिर दर्द की समस्या रह सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

रविवार का दिन जातक का खुशनुमा व्यतीत होने वाला है.

जातक कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण कार्य जल्दी कर लेंगे.

परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

समाज में मान सम्मान बढ़ेगा.

मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, सतर्क रहें.

छुट्टी का दिन होने से आप बच्चों के साथ मनोरंजन के साधनों पर समय व्यतीत कर सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

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