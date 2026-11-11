Aaj Ka Rashifal 11 November 2026: किन 2 राशियों के जातकों को होगा ब्रेकअप, किसे व्यापार में होगा फायदा, जानने के लिए पढ़िये राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, बुधवार (11 नवंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है, जहां कुछ राशियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं कुछ राशियों के परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. पढ़िए बुधवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

बुधवार को आपका मन प्रसन्न रहेगा.

दिन के दौरान आप अपने प्रिय से मिल सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में आप नई साझेदारी शुरू कर सकते हैं.

अनबन के चलते लव कपल के बीच ब्रेकअप की नौबत आ सकती है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

बुधवार को इस राशि के जातक कोई भी व्यापार आदि में बड़ा डिसीजन ना लें.

पारिवारिक कलह के कारण मन दुखी रहेगा.

आप किसी कार्य के सिलसिले में किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं, लेकिन कार्य पूर्ण होने में संदेह है.

पत्नी से संबंध मधुर होंगे.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

लव पार्टनर से मुलाकात होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा.

परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आप बुधवार को कोई बड़ी डील कर सकते हैं.

किसी धार्मिक यात्रा पर आज आप जा सकते हैं.

दिन आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वाद विवाद से आप दूर रहें.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

लंबे समय बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा.

परिवार और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

सिंगल के लिए शादी का रिश्ता आएगा.

पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

बुधवार को आपका मन अशांत रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में अपने सहयोगी पार्टनर से आप धोखा खा सकते हैं.

कोई बड़ा लेन-देन आप व्यापार आदि में ना करें वरना हानि उठानी पड़ सकती है.

यात्रा आदि पर जाएं तो वाहन आदि संभलकर चलाएं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

व्यापार में नई साझेदारी से कोई बड़ा कार्य शुरू कर सकते हैं.

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे.

बुधवार का दिन अच्छा रहेगा, कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

बुधवार को आपका मन अशांत रहेगा.

आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

आपका बुधवार का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

कोई नया काम बुधवार को शुरू ना करें.

व्यवसाय-व्यापार में हानि उठानी पड़ सकती है.

परिवार में कोई शादी संबंध निश्चय हो सकता है.

पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, किसी व्यक्ति विशेष से मिलना होगा.

पत्नी से मतभेद खत्म होंगे, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

सिंगल के लिए शादी के रिश्ते आएंगे.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

बुधवार का दिन आपका शानदार निकलने वाला है.

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्य होंगे.

व्यापार-व्यवसाय में आपको किसी परिचित व्यक्ति से लाभ प्राप्त होगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

वाहन के चलाने में सावधानी बरतें.

किसी कार्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है.

दिन के दौरान मन अशांत रहेगा, लेकिन शाम होते-होते उलझन दूर हो जाएगी.

लव कपल बाहर डिनर पर जा सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.