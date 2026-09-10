Home > एस्ट्रो > Aaj Ka Rashifal 10 September 2023: दैनिक राशिफल से जानिए, गुरुवार को किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ? जॉब में मिलेगा प्रमोशन

Aaj Ka Rashifal 10 September 2023: दैनिक राशिफल से जानिए, गुरुवार को किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ? जॉब में मिलेगा प्रमोशन

Aaj Ka Rashifal 10 September 2026  दैनिक राशिफल के अनुसार, गुरुवार (10 सितंबर 2026) के दिन ज्यादातर राशि के जातकों को   मेहनत के अनुकुल सफलता नहीं मिलेगी. घर खर्चो में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा. व्यापार-व्यवसाय में फायदा होगा. जॉब करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है.

By: JP Yadav | Published: September 10, 2026 8:27:19 AM IST

Aaj Ka Rashifal 10 September 2023: दैनिक राशिफल से जानिए, गुरुवार को किन राशियों को मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में लाभ? जॉब में मिलेगा प्रमोशन
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Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, गुरुवार (10 सितंबर 2026) का दिन सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है. गुरुवार को कुछ राशियों को मेहनत के अनुकुल सफलता नहीं मिलेगी. वहीं कुछ राशियां ऐसी हैं जो स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं. सभी राशियों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहने वाला है? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आप कोई नया काम साझेदारी से शुरू कर सकते हैं.
 परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का योग बन सकता हैं.
पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

गुरुवार को आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं.
 किसी काम को लेकर बाहर जाने की कार्य योजना बन सकती है. 
व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

किसी बात को लेकर परिवार में विवाद की स्थिति बनने से मन अशांत रहेगा.
 आप नया वाहन आदि खरीद सकते हैं.
 परिवार में नया मेहमान आ सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

आपको कोई नए कार्य का बड़ा ऑफर मिल सकता है.
 किसी पुराने मित्र से मिलना होगा.
 स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

गुरुवार कको आपका दिन अच्छा रहेगा.
 आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं.
प्रॉपर्टी आदि में आप नया निवेश कर सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

 कोई नया काम आज शुरू ना करें.
आपका कोई विशेष कार्य गुरुवार को बिगड़ सकता है.
पत्नी से मतभेद दूर होंगे.
 व्यवसाय में कोई बड़ा काम आपके हाथ आएगा.
 

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

आपका मन प्रसन्न रहेगा.
आपका अपने लोगों का साथ मिलेगा.
 जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा.
निवेश के लिए अच्छा दिन है. 

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

गुरुवार को आपको कोई सुखद समाचार मिलेगा.
  आपका मन प्रसन्न रहेगा और पत्नी से मतभेद खत्म होंगे.
व्यापार में निवेश से बचें, गुरुवार का दिन अच्छा नहीं है.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
व्यापार में लाभ होगा व आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
 आप जिस काम की बहुत दिनों से सोच रहे हैं.
वह काम आपका पूरा होगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

गुरुवार को आपकी किसी करीबी से अनबन हो सकती है.
 आपका मन अशांत रहेगा.
 आप किसी विशेष कार्य के लिए किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं.
 आपको व्यवसाय-व्यापार में हानी उठानी पड़ सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

आपका किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा.
आपका मन आनंद से भरा रहेगा.
आप कहीं बाहर परिवार के साथ जा सकते हैं.
 स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

गुरुवार को कोई नया और बड़ा निवेश आज आप कर सकते हैं.
व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा.
गुरुवार का दिन आपका अच्छा बीतने वाला है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: home-hero-pos-6Today Horoscope
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