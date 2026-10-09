Aaj Ka Rashifal 10 October 2026: 5 राशि वाले शनिवार को होंगे मालामाल, 3 राशि वाले होंगे परेशान; पढ़ें अपना-अपना राशिफल

Aaj Ka Rashifal 10 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए शनिवार का दिन शानदार गुजरने वाला है जबकि कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए शनिवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शनिवार का दिन आप परिवार के लिए कोई बढ़िया डिसीजन ले सकते हैं.

इससे परिवार में आप के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी.

सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आप का दबदबा रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक मदद मिल सकती है.

इससे काम की स्थिति मजबूत होगी. पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

स्वास्थ्य के कारण शनिवार को आप कुछ परेशान रह सकते हैं.

रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे. पत्नी से मतभेद दूर होंगे.

कार्य की अत्यधिकता के कारण शारीरिक थकावट हो सकती है.

दफ्तर में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आपके सहयोगी आपका साथ छोड़ सकते हैं.

परिवार में बच्चों की सेहत में गिरावट महसूस होगी.

शुक्रवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

अच्छा होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

परिवार में कोई पुराना विवाद उभर कर सामने आ सकता है.

वाणी पर संयम रखें.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

शनिवार को आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में हानि उठाना पड़ेगी.

कोई नया कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय उपयुक्त नहीं है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शनिवार को वाणी पर संयम रखें और वाद विवाद से दूर रहें.

आप अपने परिवार के किसी डिसीजन से बहुत परेशान रह सकते हैं.

इस डिसीजन का आप पर बुरा असर पड़ सकता है.

नौकरी में अपने बड़े अधिकारियों से विवाद हो सकता है, जिस कारण मन अशांत रहेगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार को आप किसी बड़ी यात्रा पर जा सकते हैं.

यात्रा में अपने सामान की हिफाजत करें वरना बड़ा नुकसान हो सकता है.

यात्रा में बाहर के खानपान से मौसमी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से शनिवार को बच्चे पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

शनिवार का दिन अच्छा रहेगा.

आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं.

अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

शनिवार के दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद का माहौल बनेगा.

आप अपने मान-सम्मान में गिरावट महसूस करेंगे.

वाहन आदि के चलाने में सतर्कता रखें, दुर्घटना हो सकती है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपका बड़ा उलझा रहेगा.

शनिवार को आप पत्नी और बच्चों को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

आप किसी पारिवारिक विवाद में फंस सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी आर्थिक गिरावट महसूस होगी, जिस कारण मानसिक चिंता बनी रहेगी.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

शनिवार को आप किसी पुराने विवाद में पढ़ सकते हैं.

इसके चलते आप कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं.

शनिवार को आपके बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिस कारण कुछ परेशानी महसूस होगी.

शनिवार का दिन व्यापार-व्यवसाय में विरोधी आपके काम को बिगड़ने का प्रयास करेंगे.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

प्रॉपर्टी में बड़े निवेश करने का शनिवार को आपका मन बन सकता है.

साथ ही पत्नी और बच्चों के लिए शॉपिंग भी आप कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में किसी नए काम की शुरुआत शनिवार को आप कर सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.