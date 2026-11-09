Aaj Ka Rashifal 09 Nov 2026: सिंगल की लाइफ में होगी प्यार की एंट्री, लव कपल में बढ़ेगा प्यार; कारोबार में होगा फायदा- पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 09 November 2026 Horoscope Today: वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार (09 नवंबर, 2026) को कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या है. 9 नवंबर को स्नान-दान की अमावस्या रहेगी. सोमवार के दिन विशखा नक्षत्र भी रहेगा और बलि प्रतिपदा भी है. इस दिन कई राशियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा मेष से मीन तक की राशियों का हाल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

सोमवार को पुराना रुका हुआ धन आपको मिल सकता है.

कोई नया वाहन खरीदने का योग बनेगा.

परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे.

पत्नी के साथ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.

लव लाइफ में थोड़ी परेशानी आ सकती है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

सोमवार को कार्यक्षेत्र में बड़ा लाभ होने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात सफलता के नए रास्ते खोलेगी.

परिवार में पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो सकता है.

प्यार पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में किसी को बड़ी धनराशि उधार में ना दें वरना नुकसान होगा.

पत्नी बच्चों के साथ सोमवार को किसी मांगलिक कार्य में जाने का योग बन सकता है.

पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.

सिंगल को कोई आई लव यू बोल सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

सोमवार को आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

परिवार और बच्चों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में आपको कोई बड़ा पद दायित्व मिल सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

सोमवार को आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.

दफ्तर में अपने सहयोगी वर्ग से विरोध की स्थिति निर्मित होगी.

इसके कारण आपको कार्यक्षेत्र में लॉस हो सकता है.

माता-पिता और पत्नी में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में सहयोगी वर्ग का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे काम में सफलता प्राप्त होगी.

आर्थिक स्थिति मजबूती होगी.

आय के नए स्रोत बनेंगे.

परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त हो सकता है.

लव पार्टनर से तय मुलाकात में बाधा आएगी.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

सोमवार को आप किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है.

पारिवारिक बात के कारण आप बड़ी उलझन में फंस सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा लेनदेन सोमवार को ना करें.

प्रेमी शादी का प्रस्ताव लेकर घर आ सकता है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

सोमवार को आप अपनी पत्नी से कुछ बातों को लेकर झगड़ सकते हैं.

हो सकता है कि ससुराल पक्ष के कारण आपके घर में कोई पारिवारिक समस्या खड़ी हो सकती है.

संबंधों को बचाने के लिए विवादों से दूर रहें.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

सोमवार को आप पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य के चलते कुछ परेशान रह सकते हैं.

इसके कारण आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी वर्ग आपके साथ धोखा कर सकते हैं.

लव पार्टनर किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

कोई नया वाहन खरीदने का योग बनेगा.

परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे.

पत्नी के साथ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.

सिंगल को शादी का प्रस्ताव मिलेगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

सोमवार को बड़ी यात्रा पर जाएं, तो वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें.

माता-पिता के स्वास्थ्य के कारण आप परेशान रह सकते हैं.

आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.

नौकरी व व्यापार-व्यवसाय में साथी वर्ग का विरोध आपको झेलने पड़ सकता है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

सोमवार को आप किसी बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं, जिसके चलते आप बहुत दिनों से परेशान हैं.

स्वास्थ्य को लेकर परिवार में कुछ परेशानियां आ सकती हैं.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा निवेश का योग बन रहा है व आर्थिक बड़ी मदद आपको मिल सकती है.

प्यार के मोर्चे पर सिंगल को निराशा हाथ लगेगी.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.