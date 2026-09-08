Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: जानिए सभी राशियों के लिए मंगलवार को क्या होने वाला है खास, पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 08 September 2026 Horoscope Today: राशिफल के अनुसार, मंगलवार (08 सितंबर) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. ज्यादातर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. खानपान पर नियंत्रण रखें. वाद-विवाद से दूर रहें. प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को पदोन्नति मिल सकती है. पत्नी का सहयोग मिलेगा.पढ़िए मंगलवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

व्यापार में पुराने साथियों से आपको धोखा मिल सकता है.

दफ्तर में कार्यक्षेत्र में रुकावट आएगी.

बनता हुआ कार्य बिगड़ सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आपको व्यवसाय में किसी परिचित के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है.

आज किसी लम्बी यात्रा पर ना जाएं.

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

परिवारिक मतभेदों से आप दूर रहें.

कोई नया काम शुरू न करें..

काम की अधिकता के कारण आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में विरोधी वर्ग से हानि उठानी पड़ सकती है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

मंगलवार का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

किसी अपने के व्यवहार से मन खिन्न रहेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

व्यापार के काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है.

यात्रा में सावधानी रखें.

व्यापार में नया काम अभी शुरू ना करें.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

मंगलवार का दिन आपको स्वास्थ्य लाभ देगा.

व्यापार में आपको सफलता मिलेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कार्यक्षेत्र में नए संबंध स्थापित होंगे.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

नौकरी वालों को पदोन्नति मिल सकती हैं.

परिवार और समाज में मान-सम्मान बड़ेगा.

मंगलवार को न्यायालय पक्ष में विरोधी परास्त होंगे.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today

मंगलवार का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

शारीरिक और मानसिक पीड़ा से आप परेशान रहेंगे.

किसी काम में मन नहीं लगेगा.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

मंगलवार के दिन किसी बात को लेकर मन आशंकित रहेगा.

पत्नी से किसी बात को लेकर वाद-विवाद हो सकता है.

आप व्यापार में नया काम या नई साझेदारी शुरू न करें वरना लाभ नहीं होगा.

कार्यक्षेत्र में विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मंगलवार को विशेष तौर पर सतर्क रहें.

किसी परिचित व्यक्ति से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

ससुराल पक्ष से काम के क्षेत्र में सहयोग मिलेगा.

पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मंगलवार को आप बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

वाहन चलाने के दौरान आप सावधानी बरतें.

परिवार में किसी बात को लेकर आपको मतभेद का सामना करना पड़ सकता है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

कोई नया काम आज आपको मिल सकता है.

घर पर आप किसी विशेष गेस्ट के आने से खुशी होगी.

कार्यक्षेत्र में आपको मान-सम्मान की प्राप्ति होगी.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.