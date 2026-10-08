Aaj Ka Rashifal 08 October 2026: किन 7 राशियों को होगा धन लाभ, दैनिक राशिफल से जानें कैसा होगा गुरुवार का दिन

Aaj Ka Rashifal 08 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए गुरुवार का दिन थोड़ी परेशानियों भरा रहने वाला है. कुछ लोगों को जहां व्यापार में सतर्क रहने की जरूरत है, तो वहीं कुछ को सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है. पढ़िए गुरुवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

अधिकारी वर्गों से मतभेद बढ़ सकते हैं.

न्यायालय पक्ष में आपको हानि उठानी पड़ सकती है.

व्यापार-व्यवसाय में चल रहा आपका काम बाधित हो सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

गुरुवार का दिन आपका सामान्य रहेगा और सोचे हुए कार्य पूरे होंगे.

स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

गुरुवार को आपका दिन अच्छा रहेगा बहुत दिनों से जिस कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उस कार्य में सफलता मिलेगी.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

कोई नया मकान वाहन गुरुवार को आप खरीद सकते हैं.

परिवार के साथ समय आनंद से बीतेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा. पत्नी से मतभेद हो सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

गुरुवार को आपका मन उदास रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में हानि के योग बनेंगे.

आपके पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकते हैं.

परिवार में संपत्ति को लेकर मतभेद में होंगे.

परिवार के लोग आप के विरोध में जा सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

गुरुवार को आप न्यायालय पक्ष के किसी विवाद में उलझ सकते हैं.

कार्य की अधिकता के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें और कोई नया कार्य शुरू ना करें.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होगा.

वह परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जिस कारण कुछ मानसिक चिंता बनी रहेगी.

गुरुवार का दिन कुछ समस्याओं से भरा हो सकता है.

आप किसी व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

आप अपने जीवन में कोई बड़ा डिसीजन गुरुवार को ले सकते हैं.

इसका लाभ आपको भविष्य में दिखाई पड़ेगा.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा और वाणी पर संयम रखें.

वाद-विवाद से दूर रहें और व्यापार-व्यवसाय में बड़ा लाभ प्राप्त होगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होगी.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा और सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे.

आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं.

मन प्रसन्न रहेगा और कोई नया कार्य का दायित्व आपको प्राप्त होगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

गुरुवार को आप किसी कार्य विशेष के लिए बाहर जा सकते हैं.

परिवार में किसी अपने परिचित को आप हमेशा के लिए खो सकते हैं.

वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें, दुर्घटना घट सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आपका पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं.

परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा, पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में गुरुवार को आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

रुका हुआ धन प्राप्त होगा.

परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर गुरुवार को जा सकते हैं.

गुरुवार का दिन आपके लिए शानदार रहेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.