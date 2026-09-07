Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: जानिए सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है सोमवार का दिन, पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 07 September 2026 Horoscope Today: राशिफल के अनुसार, सोमवार (07 अगस्त, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए सोमवार का दिन शानदार गुजरने वाला है तो वहीं कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िये आज का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए मेष से मीन तक का हाल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

सोमवार का दिन अच्छा रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे और स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

सोमवार को कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा.

विरोधी भी आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिस कारण आपका हर काम सहजता से पूरा होने वाला है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सोमवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं.

सोमवार को आप कोई पुराना कार्य छोड़ सकते हैं.

किसी नए कार्य का शुभारंभ और लंबी पार्टनरशिप कार्यक्षेत्र में हो सकती है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

परिवार में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा.

पत्नी और बच्चों के लिए सोमवार को आप खरीदारी कर सकते हैं.

किसी कार्य विशेष के लिए बाहरी यात्रा पर जा सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

सोमवार को आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है.

परिवार में मतभेद की स्थिति निर्मित होगी.

बच्चों और पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सोमवार के दिन आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए बाहर जा सकते हैं.

यात्रा आदि में सुखद अनुभूति होगी.

किसी पुराने मित्र से मिलना होगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

सोमवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

वाणी पर संयम रखें.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सोमवार के दिन आप कुछ परेशान रह सकते हैं, इसका एक कारण आपका स्वास्थ्य होगा.

कोई भी बड़ा रिस्क सोमवार को व्यापार में न उठाएं वरना बड़ी हानि का शिकार होना पड़ सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा लेनदेन करने से पहले अच्छी तरह कागजी कार्रवाई देखकर ही कोई बड़ा काम करें.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

सोमवार के दिन आपको लिए संभल कर चलने की आवश्यकता है.

आप और आपका परिवार मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है, खानपान पर नियंत्रण रखें.

व्यापार-व्यवसाय में किसी पर अत्यधिक निर्भर होना आपके लिए ठीक नहीं होगा.

परिवार में आपसी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ेगी.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन के योग बन रहा हैं.

पत्नी से मतभेद दूर करने का प्रयास करें.

बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सोमवार को आप किसी कार्य के लिए बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

आपकी यात्रा सुखद रहेगी.

आप किसी नए काम का विचार बना रहे हैं तो उस कार्य में थोड़ा विलंब हो सकता है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर आपको लाभ हो सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में कोई नया परिवर्तन करने का विचार मन में आ सकता है, जो आपके लिए लाभकारी होगा.

पत्नी और बच्चों के साथ सोमवार का दिन अच्छा रहने वाला है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.