Aaj Ka Rashifal 07 Nov 2026: छोटी दीवाली के दिन कैसा रहेगा आपका बिजनेस, क्या पुराने प्यार की होगी वापसी-घर आएंगे रिश्ते; पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 07 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, शनिवार (07 नवंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए अहम रहने वाला है. छोटी दीवाली के चलते लोगों को खुशी और संपन्नता मिलेगी. नवंबर महीने में कई राशि अपनी स्थिति बदल चुके हैं. ऐसे में कई राशि आने वाले दिनों में अपनी राशि स्थिति बदलेंगे. राशि परिवर्तन से सभी राशियों पर भाव अनुसार प्रभाव पड़ा है. इससे कई राशियों के लिए शनिवार का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आइए जानते हैं शनिवार का दैनिक राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है.

आप किसी विशेष कार्य को लेकर बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में आय के नए स्रोत बनेंगे.

शनिवार को कोई बड़ा डिसीजन परिवार के हित में आप ले सकते हैं.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी.

व्यापार-व्यवसाय में हानि उठानी पड़ेगी.

नौकरी वालों के लिए सहयोगियों से मतभेद बढ़ सकते हैं.

वाहन का उपयोग संभाल कर करें.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपका दिन व्यर्थ की भागदौड़ में उलझा रहेगा.

किसी वाद-विवाद में शनिवार को आप फंस सकते हैं.

विरोधियों की साजिश के शिकार हो सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

शनिवार को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. रुका हुआ धन प्राप्त होगा.

शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

आप कोई नया कार्य शुरू करने का सोच रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

शनिवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

कई जगहों पर जाना होगा. जहां परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं.

परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शनिवार का दिन कुछ परेशानियों से भरा रह सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में परिवर्तन करना शनिवार को आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.

परिवार में किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो सकता है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

आप व्यर्थ के वाद विवाद में फंस सकते हैं.

कोई झूठा आरोप आप पर लग सकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप कमजोरी महसूस करें.

शनिवार को किसी अपने के लिए मन में चिंता बनी रहेगी.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में शनिवार को आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

आपका लव पार्टनर आपका साथ छोड़ सकता है.

परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा.

कुछ राशियों के पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.

आप कोई विशेष बड़ा डिसीजन परिवार के हित में ले सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा.

कोई नया वाहन खरीद सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

शनिवार का दिन मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है.

आप किसी विशेष धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

यात्रा के दौरान परिवार के साथ यह क्षण आनंददायक होंगे. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

शनिवार को छोटी दीवाली पर कोई नया वाहन या फिर मकान के लिए सौदा कर सकते हैं.

परिवार व मित्रों का सहयोग मिलेगा.

आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए किसी से मिल सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शनिवार को आपका कोई रुका हुआ धन प्राप्त होगा.

आप किसी विशेष कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

परिवार के सदस्यों और मित्रों का आर्थिक सहयोग मिलेगा.