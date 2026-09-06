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Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: जानिए सभी राशियों के लिए कैसा है रविवार का दिन, पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 06 September 2026 Horoscope Today राशिफल के अनुसार, रविवार के दिन आप किसी विवाद में फंस सकते हैं. आपके किसी विशेष कार्य में रुकावट आ सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. किसी लंबी यात्रा आदि पर जाने का योग बनेगा.

By: JP Yadav | Published: September 6, 2026 7:01:02 AM IST

Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: जानिए सभी राशियों के लिए कैसा है रविवार का दिन, पढ़िए दैनिक राशिफल
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Aaj Ka Rashifal 06 September 2026 Horoscope Today: राशिफल के अनुसार, रविवार (06 अगस्त, 2026)दिन का सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. रविवार का दिन कुछ राशियों के लिए शानदार गुजरने वाला है,तो  वहीं कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए रविवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

 व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.
 परिवार में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.
 कोई नया वाहन आदि खरीद सकते हैं.
रविवार को आपका दिन ठीक-ठाक है
 कोई रुका हुआ पुराना कार्य पूरा होगा.
 स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ेगा.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

 किसी परिचित व्यक्ति के कारण आपको व्यापार-व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है.
 परिवार में अपनों से मतभेद बढ़ सकते हैं.
 किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है.
 वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)
रविवार को आप स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहेंगे.
 व्यर्थ के विवाद में रविवार को आप आ सकते हैं.
 व्यापार-व्यवसाय में रविवार को नुकसान होने की संभावना है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

रविवार को आप किसी बहुत पुराने मित्र से मिल सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
 रविवार को आपका कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा.
 किसी विशेष व्यक्ति से आप मिल सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

 परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा हो सकता है.
वाहन का उपयोग संभाल कर करें.
स्वास्थ्य ठीक रहेगा. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में रविवार को आपको हानि उठानी पड़ेगी.
 आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस होगी.
 परिवार में अपनों से मनमुटाव की स्थिति बनेगी.
 किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

रविवार के दिन आप किसी मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं.
 किन्हीं बातों को लेकर अपने मित्रों या रिश्तेदारों से वाद-विवाद हो सकता है। 
कुल मिलाकर रविवार का दिन आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

 स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी.
 व्यापार-व्यवसाय में हानि उठानी पड़ेगी.
 नौकरी वालों के लिए सहयोगियों से मतभेद बढ़ सकते हैं.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

रविवार को आपका दिन व्यर्थ की भागदौड़ में उलझा रहेगा.
 किसी वाद-विवाद में आप फंस सकते हैं.
 विरोधियों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

 व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
 कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं.
परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा.
 आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

रविवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.
 आप कहीं बाहर अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.
 नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में रविार को आप कार्यक्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं.
 जिससे लाभ प्राप्त होगा.
 परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.
 कोई नया सदस्य परिवार में आ सकता है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: Horoscope Today
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