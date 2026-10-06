Aaj Ka Rashifal 06 October 2026: आज किन राशियों को व्यापार के क्षेत्र में मिल सकता है लाभ- किन्हें पार्टनर देगा धोखा? पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 06 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए मंगलवार का दिन शानदार गुजरने वाला है तो वहीं कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए मंगलवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए आज का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

आपका मंगलवार का दिन सामान्य रहेगा, कोई नया काम आज शुरू कर सकते हैं.

किसी परिचित व्यक्ति के कारण आप किसी विवाद में फंस सकते हैं.

परिवार में कोई मांगलिक कार्य का योग बनेगा.

घर में कोई नया मेहमान आ सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आप दिन उतार चढाव वाला रहेगा.

स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में आपके सहयोगियों द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मंगलवार का दिन आपका सोच विचार कर काम करने का है.

स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी.

आप मंगलवार को वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

मंगलवार को आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

व्यापार-व्यवसाय में अपने सहयोगी पाटनरों से सावधान रहें, वरना आपका काम बिगड़ सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

आप कोई बड़ा डिसीजन व्यापार-व्यवसाय में न लें.

नई साझेदारी में सावधानी बरतें.

गैर की बातों में आकर अपनों से रिश्ते ना खराब करें.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

किसी कार्य की योजना बन सकती है.

नया वाहन आदि खरीद सकते हैं.

मंगलवार का दिन अच्छा रहने वाला है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

मंगलवार को खुद के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे.

साथ ही पत्नी और बच्चे का भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

व्यापार-कारोबार में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

किसी काम का बहुत दिनों से सोच रहे हैं तो मंगलवार को वह काम पूरा होगा.

न्यायालय पक्ष के काम में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

वाणी पर संयम रखें, वाद-विवाद की स्थिति में अपना बचाव करें.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

मंगलवार को आप किसी लंबी यात्रा पर परिवार के साथ जा सकते हैं।

मंगलवार के दिन आप वाहन चलाने के दौरान सावधानी बरतें.

पत्नी के साथ विवाद से बचें वरना पूरा दिन टेंशन में रहेंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

नौकरी वालों को पदोन्नति मिल सकती है.

अधिकारी वर्ग से संबंध अच्छे रहेंगे. इससे आप कोई नया प्लान कर सकते हैं.

किसी विशेष व्यक्ति से मिलना हो सकता है, जिससे रुके हुए काम बन सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मंगलवार को आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

मानसिक तनाव खत्म होगा.

परिवार के लोगों से संबंध मधुर होंगे.

पड़ोसी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन वाणी पर संयम रखें.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

वाहन आदि के चलाने में सतर्कता बरतें. मंगलवार को आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

आप किसी पारिवारिक समस्या से निजात पाएंगे.

आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

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