Aaj Ka Rashifal 06 Nov 2026:  पार्टनर से मिलेगा प्यार, कारोबार में मिलेगा लाभ; तय होगा रिश्ता, पढ़ें आज का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 06 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (06 नवंबर, 2026) का दिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. कुछ राशि के जातक व्यापार में नया जोखिम ना लें. कुछ राशियों के जातकों के परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का योग बन सकता है. आइए, राशिफल से जानते हैं कि शुक्रवार का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है?

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शुक्रवार को आपके स्वास्थ्य में आप गिरावट महसूस करेंगे.

आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आपको विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है.

व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है.

आपका मन अशांत रहेगा. वाद-विवाद से दूर रहें.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

किसी लम्बी यात्रा पर आप जाएं, तो वाहन आदि का उपयोग में सतर्कता बरतें.

व्यापार क्षेत्र में किसी को बड़ी रकम उधार ना दें वरना हानि उठानी पड़ सकती है.

परिवार में किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे.



मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शुक्रवार को आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

किसी विशेष व्यक्ति से शुक्रवार को आप काम के सिलसिले में मिल सकते हैं.

इसके चलते व्यापार-व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है.

परिवार में सबका सहयोग मिलेगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में कोई नया काम शुरू ना करें.

कोई बड़ी रकम उधार किसी को ना दें.

परिवार में अपने से संबंध मधुर रखें.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के योग बनेंगे.

आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

परिवार में अपनों से मतभेद हो सकते हैं.

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

किसी कार्य विशेष के चलते आपको बाहर जाना पड़ सकता है.

कोई नया काम शुक्रवार को शुरू ना करें.

सबसे जरूरी बात यह है कि वाद-विवाद से बचें.

परिवार में आपसी कलह हो सकती है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

आप कहीं बाहर परिवार के साथ जा सकते हैं.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आप कोई नया काम नई साझेदारी में शुरू कर सकते हैं.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

आपका परिवार आपके हर निर्णय में साथ होगा.

धनतेरस को देखते हुए नया कोई वाहन या फिर मकान या फिर कोई अन्य आइटम खरीद सकते हैं.

सामाजिक क्षेत्र में आपको अच्छे लोगों का साथ मिलेगा. किसी आयोजन में सम्मानित होंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

आपके परिवार के लोग आपके किसी काम का विरोध कर सकते हैं.

आप सामाजिक क्षेत्र में अपमान का सामना कर सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

शुक्रवार को आप अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे.

आपका मन अध्यात्म की ओर रहेगा.

आप व्यापार-व्यवसाय में शुक्रवार को परिवर्तन कर सकते हैं.



मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में नये काम की कार्य योजना बन सकती है.

आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.