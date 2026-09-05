Aaj Ka Rashifal 05 September 2023: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शनिवार का दिन? किसे होगा व्यापार में लाभ

Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, शनिवार (05 सितंबर 2023) का दिन सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, जबकि कुछ राशियों को शनिवार को व्यापार-व्यवसाय में मुनाफा मिल सकता है. मेष से मीन तक, सभी राशियों के लिए शनिवार का दिन, कैसा रहने वाला है? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

परिवार में आपको सबका सहयोग मिलेगा.

मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी.

धार्मिक कार्य परिवार में संपन्न होंगे।

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

किसी विशेष व्यक्ति से शनिवार आप काम के सिलसिले में मिल सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में जिस कारण आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है।

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शनिवार को आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

काम की भागदौड़ से अपने लिए कुछ समय निकालें.

स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कोई बड़ा लेन-देन शनिवार को ना करें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस करेंगे.

वाद-विवाद से दूर रहें और वाणी पर संयम रखें.

वाहन चलाने और अन्य यात्रा के दौरान सावधानी बरतें.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

आप कोई वाद-विवाद में फंस सकते हैं.

पारिवारिक कलह से आप दूर रहें.

आपका व्यापार-व्यवसाय में अपने पार्टनर से विचारिक मतभेद हो सकता है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपके लिए अच्छे अवसर लेकर आएगा.

व्यापार-व्यवसाय में आप कोई बड़ा काम शुरू कर सकते हैं.

व्यापार क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से आपका मिलना होगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

किसी परिचित से मिलना होगा.

व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं.

कार्य क्षेत्र में बड़ा निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहें.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

आपका मन अशांत रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में अपने सहयोगी पार्टनर से आप धोखा खा सकते हैं.

कोई बड़ा लेन-देन आप आज व्यापार आदि में न करें वरना हानि उठानी पड़ सकती है.





धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

आप जिस काम की बहुत दिनो से सोच रहे हैं, वह काम आपका पूरा होगा.

परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

व्यापार में लाभ होगा व आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

आपका किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा.

आपका मन आनंद से भरा रहेगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

यात्रा आदि पर जाएं तो वाहन आदि संभालकर चलाएं।

आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे.

परिवार का सहयोग मिलेगा. पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

न्यायालय पक्ष में आपको सफलता प्राप्त होगी.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे।

शनिवार का दिन शानदार रहेगा.

परिवार व समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

व्यवसाय में बड़ा जोखिम ना उठाएं.

अपनो का प्रेम स्नेह प्राप्त होगा.

आप नया काम शुरू ना करें.