Aaj Ka Rashifal 05 Oct 2026: घर में पत्नी से अनबन, ऑफिस में बॉस से बहस, खतरे में है नौकरी, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 05 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए सोमवार का दिन शानदार गुजरने वाला है तो वहीं कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए सोमवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

घर में स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं.

पत्नी और बच्चों से मतभेद की स्थिति निर्मित होगी.

किसी परिचित व्यक्ति को उधार में बड़ी धनराशि देना नुकसानदेह साबित हो सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

सोमवार का दिन आपका सामान्य रहेगा.

सोमवार को बड़े कार्य करने का मन में विचार बना सकते हैं.

ध्यान रखें कि अभी क्रियान्वित करने का समय नहीं आया है.

सोमवार को उधार देने से धन फंस सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

सोमवार को कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा.

विरोधी भी आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिस कारण आपका हर काम सहजता से पूर्ण होने वाला है.

कुल मिलाकर सोमवार को सारे फैसले आपके पक्ष में जाएंगे.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होने वाला है, जिससे आपको सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा सम्मान मिल सकता है.

परिवार में माहौल अच्छा रहेगा.

पत्नी और बच्चों के लिए सोमवार को स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में किसी बड़े व्यक्ति के साथ समझौता हो सकता है.

साथ ही पुराने किसी विवाद में न्यायालय पक्ष से आपको विजय प्राप्त होगी.

किसी अनजान पर भरोसा ना करें और भावुक होने की भी जरूरत नहीं है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

सोमवार को कोई पुराना बड़ा काम हाथ से छूट सकता है.

परिवार में पत्नी और बच्चों से मतभेद हो सकते हैं.

सोमवार को कोई भी डिसीजन ना लें.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

अधूरा कार्य पूरा होने से आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा.

आप अपने किसी परिचित से सोमवार को मिल सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए सोमवार को कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

परिवार में चल रहे विवाद के माहौल में परिवर्तन होगा.

परिवार के लोगों का आप के प्रति झुकाव हो सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे और स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

सोमवार का दिन अच्छा रहेगा.

आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

सोमवार के दिन अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक दृष्टि से आप परेशान होंगे.

सोमवार को कोई विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होने से आपको आर्थिक तौर से लाभ हो सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा निवेश सोमवार को ना करें.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

सोमवार को आपको रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.

परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है.

पत्नी और बच्चों के लिए सोमवार को आप कुछ बचत कर सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

सोमवार को आप कुछ बातों को लेकर परेशान रह सकते हैं.

आपका मन अशांत रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में विरोधी वर्गों का सामना करना पड़ेगा.

आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस होगी.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

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