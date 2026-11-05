Aaj Ka Rashifal 05 November 2026: कुछ राशियों का बढ़ेगा मान-सम्मान तो कुछ को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, किसकी होगी शादी तय; पढ़िए राशिफल

Aaj Ka Rashifal 05 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार गुरुवार (05 नवंबर, 2026) का दिन कुछ राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. राशिफल के अनुसार गुरुवार के दिन कुछ राशि को स्वास्थ्य में लाभ देखने को मिलेगा, तो वहीं कुछ राशियों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. आइए पढ़ते हैं दैनिक राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

गुरुवार का दिन आपका सामान्य रहने वाला है.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप किसी लंबी यात्रा आदि पर जा सकते हैं.

वाहन का उपयोग संभाल कर करें.

मित्रों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ मिलेगा. रिश्तेदार मित्रों का आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा.

गुरुवार को आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

गुरुवार को विरोधियों की साजिश का शिकार हो सकते हैं.

स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी.

परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर झगड़ा आदि हो सकता है.

वाहन का उपयोग संभाल कर करें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

व्यापार आदि में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

परिवार में आपसे किसी का विवाद हो सकता है, वाणी पर संयम रखें.

गुरुवार को आपका दिन अच्छा रहने वाला है.

किसी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

गुरुवार का दिन आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा.

कोई नया काम शुरू कर सकते हैं.

नया वाहन आदि खरीद सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में हानि उठानी पड़ेगी.

नौकरी वालों के लिए सहयोगियों से मतभेद बढ़ सकते हैं.

किसी वाद विवाद में गुरुवार को आप फंस सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

गुरुवार को आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, सोचे हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे.

आप अपने साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं और मन प्रसन्न रहेगा.

कोई नया कार्य का दायित्व आज आपको प्राप्त होगा.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे.

आपसी मतभेद दूर होंगे.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप कोई विशेष बड़ा डिसीजन परिवार के हित में ले सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ होगा, कोई नया वाहन आदि खरीद सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

गुरुवार को आप किसी कार्य विशेष के लिए बाहर जा सकते हैं.

वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें, दुर्घटना हो सकती है.

पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में गुरुवार को आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.

आपका पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं. परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

परिवारों में मांगलिक कार्यों का योग बनेंगे.

आप किसी धार्मिक आयोजन में परिवार सहित सम्मिलित हो सकते हैं.

का दिन आपके लिए अच्छा होगा। आप किसी बड़ी समस्या से मुक्त हो सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.