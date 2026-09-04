Aaj Ka Rashifal 04 September 2023: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन?

Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (04 सितंबर 2026) का दिन कुछ राशियों के लिए तनावपूर्ण रहने वाला है तो कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में घाटा मिल सकता है. शुक्रवार का दिन व्यर्थ की भागदौड़ में बीतने वाला है. कुछ राशि के जातक स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं. परिवार में आकस्मिक दुर्घटना का योग बन सकता है. सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहने वाला है? जानने के लिए पढ़ें दैनिक राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में बड़े आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं.

घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहेगा.

पत्नी और बच्चों के साथ दिन अच्छा रहेगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा निवेश का योग बना है.

आप शारीरिक तौर से खुदको काफी कमजोर महसूस करेंगे, जिस कारण आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा.

वाणी पर संयम रखें और वाहन आदि के चलने में सावधानी बरतें.

आप किसी विशेष काम को लेकर बहुत परेशान रह सकते हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आपका पार्टनर आपको बड़ा धोखा दे सकता है.

इससे मानसिक तनाव व आर्थिक समस्या से जूझना पड़ेगा.

व्यापार-व्यवसाय में विरोधी वर्ग अड़चन पैदा करेंगे.

कोई बड़ा लेनदेन ना करें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

पत्नी से मतभेद दूर होंगे.

परिवार और बच्चों के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

दिन आपके लिए बहुत अहम रहने वाला है.

आप परिवार और बच्चों के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसका असर आपकी पूरी लाइफ पर दिखाई पड़ेगा. आपका मन प्रसन्न रहेगा.

किसी नए बड़े कार्य की योजना मन में बन सकती है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शुक्रवार को आपका धन फंस सकता है, इसलिए सावधानी से निवेश करें या फिर उधार दें.

घर में स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं.

पत्नी और बच्चों से मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आप वाहन चलाने में सावधानी रखें वरना दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं.

किसी भी व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार के रूप में देना आपके लाभकारी नहीं होगा.

पत्नी या बच्चों से मतभेद बढ़ सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

शुक्रवार को आपका मन अशांत रहेगा.

भावुकता या जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन कार्यक्षेत्र में ना लें.

आप अपने परिचित व्यक्ति के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

शुक्रवार को आपकी यात्रा मंगलमय होगी.

आप जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य सफल होगा.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी आर्थिक मदद आपको प्राप्त होगी.

साथ ही कोई बड़ा कार्यक्षेत्र मिल सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई की चिंताओं से आप घिरे रहेंगे.

आपका दिन उदासी से भरा रहेगा.

आपको कोई दुखद समाचार मिल सकता है.

साथ ही आप व्यापार-व्यवसाय में बड़ा धोखा उठा सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

दिन आपका लकी रहने वाला है.

आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी.

साथ ही आपको किसी विशेष व्यक्ति से नया कार्यक्षेत्र प्राप्त करने में सफलता मिलेगी.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका सामान्य रहेगा.

किसी बड़े कार्य का विचार मन में बना सकते हैं.

किसी परिचित व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार देना आपके लिए बड़ी भूल होगी.