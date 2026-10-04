Aaj Ka Rashifal 04 October 2026: किन 3 राशियों को आज पार्टनर से मिल सकता है धोखा, जानिए बाकी राशियों का हाल?

Aaj Ka Rashifal 04 October 2026 Horoscope Today दैनिक राशिफल के अनुसार,रविवार (04 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए रविवार का दिन शानदार गुजरने वाला है जबकि कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए रविवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में बड़ी पार्टनरशिप या डील हो सकती है.

इससे आर्थिक स्रोत के नए रास्ते बनेंगे.

कहीं से पुराना रुका हुआ धन मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

ध्यान रखें कारोबारी पार्टनर आपको धोखा भी दे सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

आपका रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है.

कोई बड़ी साझेदारी कार्यक्षेत्र में हो सकती है.

परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता मिल सकती हैं.

रविवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा.

सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.

कोई बड़ा डिसीजन आज परिवार के हित में आप ले सकते हैं.

आप और आपका परिवार मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकता है.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

रविवार का दिन परेशानियों से भरा रहेगा.

कोई बड़ा निवेश रविवार व्यापार में न करें. पार्टनर से धोखा खा सकते हैं.

स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

परिवार में पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं.

पत्नी से वाद-विवाद हो सकता है.

आप किसी बड़ी समस्या से मुक्त हो सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में पार्टनर से धोखा मिल सकता है.

कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें व्यवधान आएगा.

परिवार में लोग आपके विरोध में आ सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा रिस्क रविवार को ना लें.

अपरिचित व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार में ना दें.

व्यापार में घाटा हो सकता है और परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद की स्थिति निर्मित होगी.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

रविवार को आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं.

स्वास्थ्य के कारण आर्थिक स्थिति से आपको जूझना पड़ेगा.

परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

रविवार के दिन आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

रविवार को आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

रविवार को किसी धार्मिक आयोजन में परिवार सहित सम्मिलित हो सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

रविवार का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

विरोधी वर्ग सक्रिय होंगे.