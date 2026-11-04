Aaj Ka Rashifal 04 November 2026: परिवार में होंगे मांगलिक कार्य, तो कुछ को मिलेगा आर्थिक लाभ; पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 04 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, बुधवार (04 नवंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. जहां कुछ राशियों का परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होता, तो वहीं कुछ राशियों के जातकों को काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना पड़ सकता है. पढ़िए बुधवार का राशिफल।

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

बुधवार का दिन आपका कुछ समस्याओं से भरा रहेगा.

स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

कोई नया कार्य जो शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें अवरोध होगा.

किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

व्यवसाय आदि के काम में रुकावट आएगी.

किसी व्यक्ति को बड़ी धनराशि उधार ना दें.

परिवार में आप सभी के साथ कहीं बाहर यात्रा आदि पर जा सकते हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

बुधवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव से भरा होगा.

स्वास्थ्य को लेकर खुद परेशान हो सकते हैं.

परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में गिरावट महसूस होगी.

कुछ बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है, वाद-विवाद से दूर रहें. वाणी पर संयम रखें।

दिन आपका सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार में किसी अपने की चिंता बनी रहेगी.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

बुधवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है.

आप किसी विशेष कार्य को लेकर बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं.

परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आप अत्यधिक कार्य के कारण शारीरिक थकावट व मानसिक चिंता से परेशान रह सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में घाटा लग सकता है.

कोई नया कार्य शुरू न करें, परिवार में पत्नी से मतभेद बढ़ सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

बुधवार के दिन अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक दृष्टि से आप परेशान होंगे.

कोई विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होने से आपको आर्थिक तौर से लाभ हो सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा निवेश ना करें.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे, किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

कोई नया वाहन बुधवार को ना खरीद और ना ही नया कार्य शुरू ना करें.

ध्यान रखें कि बुधवार को आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Horoscope Today)

बुधवार को आप मानसिक रूप से उलझे रहेंगे.

किसी बात को लेकर परिवार में परेशानी बढ़ सकती है, परंतु आप अपने कुशलता से उसे हल करने में सफल होंगे.

कोई बड़ा नया निवेश आप कर सकते हैं.

परिवार में कोई सुखद समाचार मिलेगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

परिवार में मतभेद की स्थिति पर वाद-विवाद से दूर रहें, वाणी पर संयम रखें.

बुधवार का दिन आपका सामान्य रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में हानि उठाना पड़ सकती है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

परिवार में मांगलिक कार्य का योग बनेगा.

परिवार में सभी आपका सम्मान करेंगे.

आप अपने परिवार के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.

कोई नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में हानि उठाना पड़ सकती हैं.

बुधवार को परिवार में पत्नी का विवाद हो सकता है.

वाणी पर संयम रखें, वाद-विवाद से दूर रहें, शाम तक मामला सुलट जाएगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.