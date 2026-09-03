Home > एस्ट्रो > Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: किन-किन राशियों को होगा व्यापार में लाभ?  किसे मिलेगा जॉब में प्रमोशन, जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी

Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: किन-किन राशियों को होगा व्यापार में लाभ?  किसे मिलेगा जॉब में प्रमोशन, जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी

Aaj Ka Rashifal 03 September 2026 राशिफल के अनुसार,  गुरुवार (03 सितंबर, 2026) का दिन कुछ राशियों को व्यापार क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, वहीं कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए  आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी.

By: JP Yadav | Published: September 3, 2026 4:59:07 AM IST

Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: किन-किन राशियों को होगा व्यापार में लाभ?  किसे मिलेगा जॉब में प्रमोशन, जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी
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Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: राशिफल के अनुसार, गुरुवार (03 सितंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. आप अपने किसी विशेष काम से बाहर की यात्रा पर जा सकते हैं. जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी. आपको व्यापार-व्यवसाय में कोई बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग मिल सकता है. जिस कारण आपकी स्थिति में सुधार होगा. आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जिसमें परिवार के लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई साझेदारी होगी.  कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए गुरुवार का दिन? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी. 

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

आपका कार्य जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा होने से आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा.
 आप अपने किसी परिचित से मिल सकते हैं.
 कार्य क्षेत्र के में परिवर्तन के लिए  कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं.
 जिसका आगामी समय में लाभ मिलेगा.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ी मदद आर्थिक तौर पर आपको मिल सकती है.
 जिससे आपका व्यापार लाभान्वित होगा.
 परिवार में पुराना कोई विवाद खत्म होने से शानदार माहौल रहेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य ना होने से आप मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं.
 आर्थिक स्थिति के कारण आपको किसी से मदद मांगना पड़ सकती है.
 व्यापार-व्यवसाय में भी इस समय गिरावट महसूस होगी.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है, जिस कारण परिवार का माहौल खराब होगा.
दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है.
 कोई बड़ा निर्णय कार्यक्षेत्र में आप ले सकते हैं.
जिसका असर आपकी लाइफ पर दिखाई पड़ेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, परंतु कार्यक्षेत्र में अपने मित्रों व सहयोगी वर्ग का आर्थिक सहयोग मिलेगा.
 कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.
 परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

कोई नया मेहमान परिवार में आ सकता है.
 दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.
 किसी कार्य विशेष के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो उसको पूरा करना आपके लिए सफलता दायक रहेगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

आप किसी काम को करने के लिए अत्यंत आतुर दिखाई देंगे.
 जिस कारण आपका काम बिगड़ सकता है.
  परिवार में चली आ रही समस्या से आपको निजात मिलेगी.
 पत्नी से संबंध सुधरेंगे.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

 अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक दृष्टि से आप परेशान होंगे.
कोई विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात होने से आपको आर्थिक तौर से लाभ हो सकता है.
 व्यापार-व्यवसाय में बड़ा निवेश ना करें.
 परिवार को लेकर कोई बड़ी उलझन आपके सामने आ सकती है.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

परिवार में चल रहे वाद-विवाद के माहौल में परिवर्तन होगा.
 परिवार के लोगों का आपके प्रति झुकाव हो सकता है.
 आय के नए स्त्रोत बनेंगे व परिवार से पत्नी का झगड़ा हो सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

परिवार में माहौल अच्छा रहेगा.
आज आपका दिन सफल रहेगा.
 नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी.
 स्वास्थ्य ठीक रहेगा परंतु परिवार में माता-पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

न्यायालय पक्ष में यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखेगी.
 व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक लाभ मिलेगा.
 कुछ नए पार्टनर के साथ आप समझौता कर सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

आपका आर्थिक तौर से नुकसान हो सकता है.
 व्यापार-व्यवसाय में आपको सहयोगियों से आर्थिक मदद मिलेगी.
 आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

Tags: home-hero-pos-3Today Horoscope
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