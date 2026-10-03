Aaj Ka Rashifal 03 October 2023: किन 4 राशियों को शनिवार से कारोबार में मिलेगी सफलता, जानिए बाकी राशियों का हाल?

Aaj Ka Rashifal 03 October 2026 Horoscope Today Horoscope: दैनिक राशिफल के अनुसार, शनिवार (03 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए शनिवार का दिन शानदार गुजरने वाला है जबकि कई राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

मित्र से पैसों को लेकर विवाद हो सकता है.

इस वजह से मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी.

साथ ही स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

वाणी पर संयम रखें.

परिवार में कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा.

अपने पार्टनर से सतर्क रहें वरना व्यापार-व्यवसाय में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

शनिवार का दिन परेशानियों से भरा रहेगा.

आप किसी कार्य को लेकर चिंतित रहेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में लॉस हो सकता है.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

शनिवार को आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए अपने सहयोगियों के साथ बाहर की यात्रा कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है.

मन प्रसन्न रहेगा.

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

व्यापार-व्यवसाय में शनिवार कोई परिवर्तन करने से हानि हो सकती है.

परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ सकता है.

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और वाणी पर संयम रखें.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य में कुछ उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

परिवार में किसी अपने के व्यवहार के कारण मन शांत रह सकता है.

पत्नी से मतभेद हो सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

व्यापार- व्यवसाय में लाभ होगा.

कोई नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

शनिवार को आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

कोई बड़ी पार्टनरशिप होने से आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

शनिवार को आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

पैतृक संपत्ति में आपको अधिकार मिल सकता है।

वहीं, सामाजिक क्षेत्र में अपमान का सामना करना पड़ सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

शनिवार को किसी लंबी यात्रा पर जाना ठीक नहीं रहेगा. यात्रा से परहेज करें.

अगर जाना ही पड़े तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

व्यापार क्षेत्र में किसी को बड़ी रकम उधार ना दें वरना हानि उठानी पड़ सकती है.

परिवार में किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के योग बनेंगे.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

कार्यक्षेत्र में आपको नुकसान हो सकता है.

बड़ा ऑफर आपके हाथ से निकल सकता है.

परिवार के लोगों से कुछ बातों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.