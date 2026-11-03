Aaj Ka Rashifal 03 November 2026: किसे बिजनेस पार्टर देगा धोखा, दीवाली से पहले किसकी लगेगी लॉटरी; पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 03 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, मंगलवार (03 नवंबर, 2026) का यह दिन का सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है, जहां कुछ राशियों को स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, तो वहीं कुछ राशियों के जातकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है. पढ़िए मंगलवार का राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

वाहन आदि का प्रयोग संभाल कर करें.

व्यापार-व्यवसाय में बड़ा निवेश न करें.

आर्थिक स्थिति में गिरावट महसूस करेंगे.

परिवार में किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

मंगलवार को आपका मन प्रसन्नता से भरा रहेगा, आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.

आपको अपने किसी परिचित से कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, व्यापार क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे

परिवार में नया मेहमान आ सकता है,

मान-सम्मान में वृद्धि होगी, धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बनेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

मंगलवार को आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं.

किसी काम को लेकर बाहर जाने की कार्य योजना बन सकती हैं.

मंगलवार को व्यापार-व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी.

किसी बात को लेकर परिवार में विवाद की स्थिति बनने से मन अशांत रहेगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

मंगलवार का दिन आपके लिए आपके अनुकूल रहेगा.

नौकरी के लिए यदि प्रयासरत हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी.

किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा. परिवार में सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

वाहन आदि के चलाने में सावधानी बरतें.

लंबी यात्रा आदि पर जाने से बचें.

आपका मन अशांत रहेगा. किसी अपने का दुखद समाचार मंगलवार को आपको प्राप्त होगा.

मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा, आप आध्यात्म से भरे रहेंगे.

मन प्रसन्न रहेगा, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में भी कोई नया कार्य का आपको ऑफर मिल सकता है.

मित्रों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा.

आप किसी कार्य विशेष के लिए बाहर लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

परिवार में अपने से सहयोग प्राप्त होगा.

आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए बाहर की यात्रा आदि पर जा सकते हैं, परंतु वाहन चलाने में सावधानी बरतें.

स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ेगी.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

किसी धार्मिक यात्रा आदि पर आप परिवार के साथ जा सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

किसी नए पार्टनरशिप की शुरुआत होगी.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

मंगलवार का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आप को बड़ी सफलता मिल सकती हैं.

आपका रुका हुआ कार्य फिर से शुरू हो सकता है.

कोई बड़ी साझेदारी कार्यक्षेत्र हो सकती है.

परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, मान-सम्मान बढ़ेगा.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना मंगलवार को आपके लिए ठीक नहीं होगा.

परिवार में लोग आपके विरोध में आ सकते हैं, मान सम्मान में कमी आएगी.

व्यापार-व्यवसाय में मंगलवार को कोई बड़ा जोखिम ना उठाएं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मंगलवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

आपका अपने मित्र से पैसों को लेकर विवाद हो सकता है, जिस कारण आपसी मनमुटाव की स्थिति बनेगी.

साथ ही स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे.

कार्यक्षेत्र में आपको नुकसान हो सकता है.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

किसी अपने का दुखद समाचार प्राप्त होगा.

व्यापार-व्यवसाय में पार्टनर से धोखा मिल सकता है.

कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना आपके हित में नहीं रहेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.