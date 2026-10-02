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Aaj Ka Rashifal 02 October 2023: किन 8 राशियों को रहना होगा सावधान, जानिए बाकी राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन ?

Aaj Ka Rashifal 02 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026) का दिन मिला-जुला रहने वाला है.

By: JP Yadav | Published: October 2, 2026 9:38:01 AM IST

Aaj Ka Rashifal 02 October 2023: किन 8 राशियों को रहना होगा सावधान, जानिए बाकी राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन ?
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Aaj Ka Rashifal 02 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026) का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए शुक्रवार का दिन शानदार गुजरने वाला है तो कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए शुक्रवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए दिन.

मेष दैनिक  राशिफल (Aries Today  Horoscope)

शुक्रवार को आपको अपने किसी परिचित का दुखद समाचार मिलेगा.
हादसे के चलते आपका मन अशांत रहेगा.
शुक्रवार को आप कोई भी व्यापार आदि में बड़ा डिसीजन न लें.
 पारिवारिक कलह के कारण मन दुखी रहेगा.

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 वृषभ दैनिक  राशिफल (Taurus Today  Horoscope)

शुक्रवार का दिन आपका अच्छा रहेगा.
आप कई दिनों से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या से राहत महसूस करेंगे.
 आपका मन प्रसन्न रहेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today  Horoscope)

आप कोई नया लेकिन बड़ा काम शुरू कर सकते हैं.
 व्यापार-व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा.
 परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

कर्क दैनिक  राशिफल (Cancer Today  Horoscope)

शुक्रवार का दिन शानदार रहेगा.
 परिवार और समाज में मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी.
 किसी परिचित से मिलना होगा.
 व्यापार-व्यवसाय में कोई बड़ा निर्णय आप आप ले सकते हैं.

 सिंह दैनिक  राशिफल (Leo Today Horoscope)

कार्यक्षेत्र में बड़ा निवेश आप कर सकते हैं.
 विरोधियों से सतर्क रहें.
नई जॉब तलाश रहे हैं तो सकारात्मक जवाब मिलेगा.

कन्या दैनिक  राशिफल (Virgo Today Horoscope)

आपका मन अशांत रहेगा.
 व्यापार-व्यवसाय में अपने सहयोगी से धोखा मिल सकता है.
 कोई बड़ा लेन देन व्यापार में ना करें वरना हानि हो सकती है.
 यात्रा के दौरान वाहन संभलकर चलाएं.

तुला दैनिक  राशिफल (Libra Today Horoscope)

परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे.
शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.
परिवार और समाज में मान सम्मान बढ़ेगा. 

वृश्चिक दैनिक  राशिफल (Libra Today Horoscope)

कोई नई वस्तु खरीद सकते हैं.
स्वास्थ्य में सुधार होगा.
व्यापार में नई साझेदारी से कोई बड़ा कार्य शुरू कर सकते हैं.

धनु दैनिक  राशिफल (Sagittarius Today Horoscope)

शुक्रवार का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.
 विवाद से खुद को दूर रखें। कोई नया काम शुक्रवार को ना शुरू करें वरना व्यवसाय में हानि उठानी पड़ सकती है.
ध्यान रखें कि आपका मन अशांत रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

 कोई नया काम शुक्रवार को आप शुरू कर सकते हैं.
 परिवार में कोई शादी संबंध निश्चय हो सकता है.
 पत्नी का सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा.

कुंभ दैनिक  राशिफल (Aquarius Today  Horoscope)

पारिवारिक जीवन में उतार चढाव की स्थिति बनेगी.
 आप किसी कार्य के सिलसिले में किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं.
पत्नी से संबंध मधुर होंगे.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today  Horoscope)

किसी कार्य के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है.
 अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें.
 वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

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