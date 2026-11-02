Aaj Ka Rashifal 02 November 2026: कुछ राशियों को मिलेगा प्रमोशन, तो कुछ दीवाली से पहले करेंगे खरीदारी, पढ़िए दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 02 November 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, सोमवार (02 नवंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए कुछ खास रहने वाला है, जहां कुछ राशियों को मौसम के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं कुछ राशियों के सोमवार को धन लाभ के योग बन रहे हैं. पढ़िए सोमवार को दैनिक राशिफल.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

स्वास्थ्य कारणों के चलते सोमवार को आप कुछ परेशान रह सकते हैं.

पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखाई पड़ेंगे.

व्यापार-व्यवसाय में किसी गरीबी व्यक्ति से धोखा मिल सकता है.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

सोमवार को आप स्वास्थ्य के चलते कुछ परेशान रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

सोमवार को किसी पुराने कार्य के पूर्ण होने के कारण मन प्रसन्न रहेगा.

पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

सोमवार को कोई बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरीके से विचार लें वरना आपको नुकसान की संभावना है.

परिवार में मतभेद बढ़ेंगे.

किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार मन में बन सकता है.

सोमवार को आपके मन में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

सोमवार के दिन आपको कुछ नया करने का मन में प्लान बन सकता है, हालांकि आर्थिक तौर से सोमवार का दिन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा.

पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर मन अशांत रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में पार्टनर धोखा दे सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में लाभ के योग बनेंगे.

बच्चों और पत्नी के लिए कोई बड़ा उपहार खरीद सकते हैं.

नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन में विचार बन सकता है, परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सोमवार को परंतु स्वास्थ्य को लेकर आप कुछ परेशान रह सकते हैं.

शारीरिक थकावट और कमजोरी महसूस होगी.

आर्थिक तौर से कुछ परेशानियां सामने आएंगी, लेकिन उन पर काबू पाना आपके लिए सहज होगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

बहुत दिन से चल रहे हैं स्वास्थ्य कारणों के कारण आप परेशान हैं.

ऐसे में आपको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा.

पत्नी से चल रही दूरियां खत्म होंगी, लेकिन किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

किसी नए कार्य की शुरुआत सोमवार को आप कर सकते हैं.

मन सकारात्मक सोच से भरा रहेगा और परिवार में चल रहे विवाद खत्म होंगे.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

सोमवार को पत्नी और बच्चों के लिए शॉपिंग आप कर सकते हैं, जिससे परिवार में माहौल शानदार रहेगा.

व्यापार-व्यवसाय में नए रास्ते प्राप्त होंगे.

सोमवार को कोई पुराना मित्र आपसे मिल सकता है.

नया वाहन या मकान खरीदने का विचार आप बना सकते हैं.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

सोमवार को आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है.

आर्थिक तौर से आज का दिन अच्छा रहेगा.

परिवार में आपसी मतभेद दूर होंगे.

बच्चों की इस पढ़ाई की चिंता मन में बनी रहेगी.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

सोमवार को कोई बड़ा निवेश ना करें, साथ ही प्रॉपर्टी आदि के लेनदेन में सावधानी रखें.

व्यापार-व्यवसाय में किसी अपने का विशेष सहयोग प्राप्त होगा.

नई प्रॉपर्टी वह नए कार्य की सोमवार को शुरुआत आप कर सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

सोमवार को वाहन आदि चलाने में सावधानी रखें.

पत्नी और बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता मन में बनी रहेगी.

सोमवार को आपको कोई नई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.

