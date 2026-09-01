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Aaj Ka Rashifal 01 September 2026:  व्यापार में किन राशि के जातकों को होगा लाभ? कौन जाएगा लंबी यात्रा पर; जानिये सभी राशियों की लव लाइफ का हाल

Aaj Ka Rashifal 01 September 2026 राशिफल के अनुसार, मंगलवार (01 सितंबर, 2026) का दिन मेष से मीन तक की राशियों के लिए अहम रहने वाला है. मेष से तुला तक के जातकों को व्यापार में लाभ मिलेगा जबकि अन्य राशियों की भी तरक्की होगी.

By: JP Yadav | Last Updated: September 1, 2026 8:09:32 AM IST

Aaj Ka Rashifal 01 September 2026:  व्यापार में किन राशि के जातकों को होगा लाभ? कौन जाएगा लंबी यात्रा पर; जानिये सभी राशियों की लव लाइफ का हाल
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Aaj Ka Rashifal 01 September 2026: राशिफल के अनुसार, मंगलवार (01 सितंबर, 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. मंगलवार को कुछ राशियों को आर्थिक क्षेत्र में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए मंगलवार का दिन शानदार रहने वाला है. कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए मंगलवार का दिन? यहां जानिये मेष से मीन तक, सभी राशियों की लव लाइफ का हाल. 

मेष दैनिक राशिफल (Aries Today Horoscope)

मंगलवार को आप जिस काम की बहुत दिनों से सोच रहे हैं.
 वह काम पूरा हो सकता है.
 आपका किसी विशेष व्यक्ति से मिलना होगा. आपका मन आनंद से भरा रहेगा.
 परिवार में किसी अपने का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है
व्यापार में लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

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वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Today Horoscope)

आपका पुराना कोई विवाद खत्म होगा.
 कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
 व्यापार में मित्रों के सहयोग से आप कोई बड़ा काम शुरू कर सकते हैं.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Today Horoscope)

मंगलवार के दिन आप कहीं बाहर यात्रा आदि पर जा सकते हैं.
 स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
 काम की अधिकता के कारण आप कहीं कमजोरी महसूस कर सकते हैं.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Today Horoscope)

 आपका मन अशांत रहेगा.
 व्यापार-व्यवसाय में विरोधी वर्ग से हानि उठानी पड़ सकती है.
 सतर्क रहें, क्योंकि आप किसी वाद-विवाद में फंस सकते हैं.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Today Horoscope)

मंगलवार का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.
 शारीरिक व मानसिक क्लेश से आप परेशान रहेंगे.
 किसी काम में मन नहीं लगेगा.
 व्यापार के काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Today Horoscope)

  यात्रा में सावधानी रखें.
 व्यापार में नया काम अभी शुरू ना करें.
 पारिवारिक कलह से आप दूर रहें.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Today Horoscope)

 व्यापार-व्यवसाय में अपने पाटनर से आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है.
 व्यवसाय में बड़ा जोखिम न उठाएं.
 अपनो का प्रेम-स्नेह प्राप्त होगा.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Today Horoscope)

आपका दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.
 आपका मन अशांत रहेगा.
 व्यापार-व्यवसाय में अपने सहयोगी पार्टनर से आप धोखा खा सकते हैं.
  कोई बड़ा लेन-देन व्यापार आदि में न करें, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है.

धनु दैनिक राशिफल ( Sagittarius Today Horoscope)

मंगलवार को आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
हर काम में लाइफ पार्टनर संगिनी का साथ और सहयोग मिलेगा.
मंगलवार का दिन आपके लिए उपयुक्त होगा.
 पारिवारिक सदस्यों का प्रेम व सहयोग मिलेगा. 

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Today Horoscope)

 किसी लंबी यात्रा पर आप जाएं तो वाहन का उपयोग करने से बचें या फिर अतिरिक्त सतर्कता बरतें.
 व्यापार क्षेत्र में किसी को बड़ी रकम उधार में न दें वरना हानि उठानी पड़ सकती है.
परिवार में किसी अपने के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Today Horoscope)

आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
 किसी विशेष पद से आप सम्मानित हो सकते हैं.
 सामाजिक क्षेत्र में आपका मन प्रसन्न रहेगा. 
मंगलवार को आप सामाजिक क्षेत्र में अपमान का सामना कर सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Today Horoscope)

मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.
आप कोई नया वाहन या फिर घर खरीद सकते हैं. 
व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होगा.  

 

Tags: Today Horoscope
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