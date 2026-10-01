Aaj Ka Rashifal 01 October 2023: किन 5 राशि के जातकों की होगी बल्ले-बल्ले, किन्हें होगा व्यापार में लाभ; जानें मेष से मीन तक का हाल

Aaj Ka Rashifal 1 October 2026 Horoscope Today: दैनिक राशिफल के अनुसार, गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) का दिन का सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. कुछ राशियों के लिए गुरुवार का दिन शानदार गुजरने वाला है तो वहीं कुछ राशियों को व्यापार-व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. पढ़िए गुरुवार का राशिफल और जानिए कैसा रहेगा आपके लिए दिन.

मेष दैनिक राशिफल (Aries Horoscope Today)

व्यापार-व्यवसाय में हानि उठाना पड़ेगी.

कोई नया कार्य यदि शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय ठीक नहीं है.

परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद का माहौल बनेगा.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Horoscope Today)

गुरुवार का दिन आपका उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Horoscope Today)

गुरुवार का दिन आपका स्वास्थ्य में आप गिरावट महसूस करेंगे.

किसी विशेष बात को लेकर आप गुरुवार को मानसिक तौर से परेशान रह सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में कोई नया कार्य गुरुवार को शुरू ना करें.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Horoscope Today)

गुरुवार को आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं.

आपको कोई बड़ा काम कार्यक्षेत्र में गुरुवार को मिल सकता है.

व्यापार-व्यवसाय में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Horoscope Today)

परिवार में माहौल शानदार रहेगा.

आप परिवार के लोगों के साथ बाहर कहीं जा सकते हैं.

नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति मिल सकती हैं.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा.

कोई रुका हुआ पुराना काम पूरा होगा.

स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ेगा.

व्यापार-व्यवसाय में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Horoscope Today)

आप ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं.

व्यापार-व्यवसाय में कोई नई कार्य योजना गुरुवार को बन सकती हैं.

पत्नी से मतभेद दूर होंगे, साथी कोई नई खुशखबरी आपको मिल सकती हैं.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

गुरुवार का दिन आपका अच्छा रहने वाला है.

सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे.

स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

गुरुवार को किसी अपने से मिलना होगा.

परिवार में कोई सुख समाचार प्राप्त होगा.

व्यापार-व्यवसाय में रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

कोई नया काम गुरुवार को आप शुरू कर सकते हैं.

परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आप अपने मान-सम्मान में गिरावट महसूस करेंगे.

गुरुवार के दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Horoscope Today)

घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे.

कोई नया वाहन खरीद सकते हैं.

न्यायालय पक्ष में विजय होगी.

डिसक्लेमर– इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.