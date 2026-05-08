Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 9 May 2026: शनिवार को बन रहा ये खास संयोग,पंचाग से नोट कर लें दिन भर के खास मुहूर्त,दुर्लभ योग व राहुकाल के बारे में

Kal ka Panchang 9 May 2026: शनिवार को बन रहा ये खास संयोग,पंचाग से नोट कर लें दिन भर के खास मुहूर्त,दुर्लभ योग व राहुकाल के बारे में

Kal ka Panchang 9 May 2026: कल 9 मई 2026, शनिवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो दोपहर 02:02 बजे तक रहेगी उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, शनिवार 9 मई  2026 के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 8, 2026 11:45:32 AM IST

आज का पंचांग 9 मई 2026
आज का पंचांग 9 मई 2026


Kal Ka Panchang 9 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 9 मई 2026, शनिवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है,जो दोपहर 02:02 बजे तक रहेगी उसके बाद अष्टमी तिथि हो जाएगी. साथ ही रात 11:24 बजे तक श्रवण नक्षत्र, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 10 मई को प्रात: 02:35 बजे तक शुक्ल योग रहेगा उसके बााद ब्रह्म योग लग जाएगा.आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 9 मई 2026
  • वार : शनिवार
  • माह (अमावस्यांत) : वैशाख
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ    
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष           
  • तिथि: सप्तमी तिथि (दोपहर 02:02 बजे तक) उसके बाद अष्टमी तिथि
  • नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (रात 11:24 बजे तक) उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र
  • योग: शुक्ल योग (10 मई को प्रात: 02:35 बजे तक) उसके बाद ब्रह्म योग
  • करण: भाव करण (दोपहर 02:02 बजे तक) उसके बाद बलवा करण
  • चंद्र राशि: मकर
  • सूर्य राशि: मेष
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 09:04 से सुबह 10:44 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:57 से दोपहर 12:50
  • सूर्योदय: सुबह 05:45
  • सूर्यास्त : शाम 07:03
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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