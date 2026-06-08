Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 9 June 2026: कल है छठा बड़ा मंगल व सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष संयोग, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 9 June 2026: कल है छठा बड़ा मंगल व सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष संयोग, पंचांग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Kal ka Panchang 9 June 2026: कल 9 जून 2026, मंगलवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो 10 जून सुबह 02:34 बजे तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं,9 जून  2026, मंगलवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 8, 2026 12:57:11 PM IST

आज का पंचांग 9 जून 2026
आज का पंचांग 9 जून 2026


Kal Ka Panchang 9 June 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 9 जून 2026, मंगलवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो 10 जून सुबह 02:34 बजे तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि हो जाएगी. साथ ही 9 जून को सुबह 09:39 बजे तक पूर्वाभाद्रप नक्षत्र, उसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा सुबह  08:17 बजे तक प्रीति योग रहेगा उसके बााद आयुष्मान योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 9 जून 2026
  • वार : मंगलवार
  • माह (अमावस्यांत) : अधिक ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : अधिक ज्येष्ठ      
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष            
  • तिथि: नवमी (10 जून सुबह 02:34 बजे तक) उसके बाद दशमी तिथि
  • नक्षत्र: पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र (सुबह 09:39 बजे तक) उसके बाद उत्तराभाद्रपद नक्षत्र
  • योग: प्रीति योग (सुबह 08:17 बजे तक) उसके बाद आयुष्मान योग
  • करण: तैतुला करण (दोपहर 03:05 बजे तक) उसके बाद गरज करण
  • चंद्र राशि: मीन
  • सूर्य राशि: वृषभ
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: दोपहर 03:52 से शाम 05:36 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : सुबह 11:59 से दोपहर 12:54
  • सूर्योदय: सुबह 05:34
  • सूर्यास्त : शाम 07:19
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchangAaj Ka Panchang 9 June 2026hindi panchag
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