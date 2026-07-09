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Aaj ka Panchang 9 July 2026: आज  गुरुवार का खास दिन,पंचाग से जान लें पूरे दिन भर का शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहुकाल का टाइम

Aaj ka Panchang 9 July 2026: आज 9 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, जो आज  सुबह 10:37 बजे तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, 9 जुलाई  2026,  गुरुवार के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 9, 2026 1:16:47 PM IST

आजल का पंचांग 9 जुलाई 2026
आजल का पंचांग 9 जुलाई 2026


Aaj Ka Panchang 9 July 2026 |Aaj Ka Subh Muhurat: आज 9 जुलाई 2026,  गुरुवार का पावन दिन है,,हिंदू पंचांग के अनुसार आज आषाढ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो आज सुबह 10:37 बजे तक रहेगी, उसके बाद दशमी  तिथि हो जाएगी. साथ ही दोपहर 02:55 बजे तक अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावासुबह 10:11 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा उसके बााद धृति योग लग जाएगा. आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

Aaj ki Tithi Panchang | आज कि तिथी पंचांग 

  • दिनांक : 9 जुलाई 2026
  • वार : गुरुवार
  • माह (अमावस्यांत) : ज्येष्ठ 
  • माह (पूर्णिमांत) : आषाढ  
  • ऋतु : वर्षा
  • आयन : दक्षिणायन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष             
  • तिथि: नवमी तिथि (सुबह 10:37 बजे तक) उसके बाद दशमी तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (दोपहर 02:55 बजे तक) उसके बाद भरणी नक्षत्र
  • योग: सुकर्मा योग (सुबह 10:11 बजे तक) उसके बाद धृति योग
  • करण: गरज करण (सुबह 10:37 बजे तक) उसके बाद वणिज करण
  • चंद्र राशि: मेष
  • सूर्य राशि: मिथुन
  • अशुभ समय:    
  • राहु काल: दोपहर 02:15 से दोपहर 03:58 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 12:05 से दोपहर 12:59
  • सूर्योदय: सुबह 05:41
  • सूर्यास्त : शाम 07:23
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: aaj ka panchanghindi panchag
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