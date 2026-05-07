Kal ka Panchang 8 May 2026: शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! 8 मई 2026 के पंचांग में बन रहा शक्तिशाली संयोग, जानिए कल का सबसे सटीक समय व दुर्लभ योग

Kal Ka Panchang 8 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 8 मई 2026, शुक्रवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है,जो दोपहर 12:21 बजे तक रहेगी उसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी. साथ ही रात 09:19 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 9 मई को रात 02:29 बजे तक शुभ योग रहेगा उसके बााद शुक्ल योग लग जाएगा.आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

दिनांक : 8 मई 2026

वार : शुक्रवार

माह (अमावस्यांत) : वैशाख

माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ

ऋतु : ग्रीष्म

आयन : उत्तरायण

पक्ष : कृष्ण पक्ष

तिथि: षष्ठी तिथि (दोपहर 12:21 बजे तक) उसके बाद सप्तमी तिथि

नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (रात 09:19 बजे तक) उसके बाद श्रवण नक्षत्र

योग: शुभ योग (9 मई को रात 02:29 बजे तक) उसके बाद शुक्ल योग

करण: वणिज करण (दोपहर 12:21 बजे तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण

चंद्र राशि: मकर

सूर्य राशि: मेष

अशुभ समय:

राहु काल: सुबह 10:44 से दोपहर 12:24 बजे तक

शुभ मुहूर्त:

अभिजित : दोपहर 11:57 से दोपहर 12:50

सूर्योदय: सुबह 05:45

सूर्यास्त : शाम 07:02

संवत्सर : पराभव

संवत्सर(उत्तर) : रौद्र

विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत

शक संवत: 1948 शक संवत

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

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