Home > एस्ट्रो > Kal ka Panchang 8 May 2026: शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! 8 मई 2026 के पंचांग में बन रहा शक्तिशाली संयोग, जानिए कल का सबसे सटीक समय व दुर्लभ योग

Kal ka Panchang 8 May 2026: शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! 8 मई 2026 के पंचांग में बन रहा शक्तिशाली संयोग, जानिए कल का सबसे सटीक समय व दुर्लभ योग

Kal ka Panchang 7 May 2026: कल 8 मई 2026, शुक्रवार का दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो दोपहर 12:21 बजे तक रहेगी उसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी,आइए यहां जानते हैं, शुक्रवार 8 मई  2026 के नक्षत्र और योग के साथ आज के दिन के शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 7, 2026 11:38:14 AM IST

आज का पंचांग 8 मई 2026
आज का पंचांग 8 मई 2026


Kal Ka Panchang 8 May 2026 |Kal Ka Subh Muhurat: कल 8 मई 2026, शुक्रवार का पावन दिन है,हिंदू पंचांग के अनुसार कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है,जो दोपहर 12:21 बजे तक रहेगी उसके बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी. साथ ही रात 09:19 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा. इसके अलावा 9 मई को रात 02:29 बजे तक शुभ योग रहेगा उसके बााद शुक्ल योग लग जाएगा.आइए जानते हैं कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त, राहुकाल के समय के बारे में विस्तार से.

कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  • दिनांक : 8 मई 2026
  • वार : शुक्रवार
  • माह (अमावस्यांत) : वैशाख
  • माह (पूर्णिमांत) : ज्येष्ठ    
  • ऋतु : ग्रीष्म
  • आयन : उत्तरायण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष           
  • तिथि: षष्ठी तिथि (दोपहर 12:21 बजे तक) उसके बाद सप्तमी तिथि
  • नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा नक्षत्र (रात 09:19 बजे तक) उसके बाद श्रवण नक्षत्र
  • योग: शुभ योग (9 मई को रात 02:29 बजे तक) उसके बाद शुक्ल योग
  • करण: वणिज करण (दोपहर 12:21 बजे तक) उसके बाद विष्टि भद्र करण
  • चंद्र राशि: मकर
  • सूर्य राशि: मेष
  • अशुभ समय:   
  • राहु काल: सुबह 10:44 से दोपहर 12:24 बजे तक
  • शुभ मुहूर्त:
  • अभिजित : दोपहर 11:57 से दोपहर 12:50
  • सूर्योदय: सुबह 05:45
  • सूर्यास्त : शाम 07:02
  • संवत्सर : पराभव
  • संवत्सर(उत्तर) : रौद्र
  • विक्रम संवत: 2083 विक्रम संवत
  • शक संवत: 1948 शक संवत
  • कल का पंचांग तिथि | kal ka panchang tithi hindi

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: aaj ka panchanghindi panchag
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में कौन से सलाद हैं बेस्ट

May 6, 2026

गर्मियों में आलू खाने के नुकसान

May 6, 2026

गर्मियों में मटके का पानी पीने के फायदे

May 6, 2026

चेहरे पर मलाई के साथ बेसन लगाने के 5 फायदे

May 6, 2026

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड की हॉट तस्वीरें

May 6, 2026

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बने मिसिंग लिंक की बड़ी बातें

May 6, 2026
Kal ka Panchang 8 May 2026: शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! 8 मई 2026 के पंचांग में बन रहा शक्तिशाली संयोग, जानिए कल का सबसे सटीक समय व दुर्लभ योग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Panchang 8 May 2026: शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! 8 मई 2026 के पंचांग में बन रहा शक्तिशाली संयोग, जानिए कल का सबसे सटीक समय व दुर्लभ योग
Kal ka Panchang 8 May 2026: शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! 8 मई 2026 के पंचांग में बन रहा शक्तिशाली संयोग, जानिए कल का सबसे सटीक समय व दुर्लभ योग
Kal ka Panchang 8 May 2026: शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! 8 मई 2026 के पंचांग में बन रहा शक्तिशाली संयोग, जानिए कल का सबसे सटीक समय व दुर्लभ योग
Kal ka Panchang 8 May 2026: शुक्रवार का दिन रहेगा बेहद खास! 8 मई 2026 के पंचांग में बन रहा शक्तिशाली संयोग, जानिए कल का सबसे सटीक समय व दुर्लभ योग